Čak 168 tisuća stranih gostiju trenutačno se odmara u Hrvatskoj, najviše u Poreču, Umagu i Dubrovniku, a prednjače Slovenci. Oni vole Biograd na Moru jer ondje se, petu godinu, održava Slovenski vikend.

Nije Valentinovo, već slovenski vikend u Biogradu.

"Ove godine je poveznica ljubav, znači nema više granica, ni prema susjedima Slovencima, ni prema ostatku Europe", poručila je Nives Jeličić, direktorica turističke zajednice Biograd.

Dvije i pol tisuće gostiju broji Biograd ove dane, i to bez nautičara.Gdje god se čovjek okrene, čuje se slovenski jezik.

"U Biogradu smo već bili, već smo dolazili prije nekoliko godina i sad smo se vratili natrag", rekla je Karmen iz Slovenije.

"Svako ljeto smo u Hrvatskoj, već skoro cijeli život", dodaje Janez.

No, ima tu i gosti iz Hrvatske.

"Tako smo se navikli na ovaj slovenački vikend, pa dolazimo već par godina", rekla je Suzana iz Moravskih Toplica.

Od šetnje do bicikliranja i utrke, ali i tradicionalnih zalogaja. Ipak, na jednom štandu veća je gužva nego na ostalima, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Sanja Jurišić.

"Čujte, rakija connecting people. Ljudi osjete pozitivne vibracije, to vam je to, pozitiva, to je ono što nam svima treba", jasna je bila Natalija Županić iz Sv. Ivana Zeline.

Stol više traži se i u restoranima. Ugostitelji kažu predsezona je dobro krenula, problema nemaju osim jednog.

"Kiša. Kiša nam je osnovni problem, od Uskrsa do Prvog maja, kiša je non-stop", rekao je Damir Torbarina, vlasnik restorana u Biogradu.

No, izgleda kako ipak zbog kiše toliko i ne pada posao. Ne nedostaje ovdje, kažu, ni radne snage. Za Nepalcima i Filipincima još posezali nisu, sezonu pokrivaju domaći ljudi, ali, do problema ipak dolazi u rujnu.

"Iskoristio bih priliku da poručim poruku visokim Sveučilištima da ako bi mogli pomaknuti te ispite mjesec dana nakon, jer mi u devetom mjesecu uzmu svu radnu snagu", dodao je Torbarina.

Jer, kaže, studenti imaju obveze, a bablje ljeto mnogima je postalo draže i od srca sezone. Ova će, kako zasad stvari stoje - biti bolja i od predpandemijske 2019. godine. Iako, iz Biograda poručuju da treba zaboraviti brojke, kvaliteta je ono što privlači goste.

"Na kraju krajeva nemojmo ni robovat toj statistici, neka bude i bolje i lijepše, a brojke će onda same doći", zaključila je Jeličić.

Aktivnog odmora i dobre zabave u Biogradu neće nedostajati ni sutra ni za Praznik rada. Samo da kiša ne pokvari planove.

