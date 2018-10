Nakon što je sin načelnika splitske policije, Slobodana Marendića, slupao službeni policijski automobil, otkrilo se da je Marendić već jednom disciplinski kažnjen i to zbog neovlaštenog korištenja službenog automobila.

Slobodan Marendić, načelnik splitske policije čiji je sin razbio službeni policijski automobil, prije nekoliko godina je bio disciplinski kažnjen zbog nenamjenskog korištenja službenog automobila u privatne svrhe.

Prije četiri godine Marendić je, kao tadašnji v.d. načelnika splitske policije, anonimno prijavljen da se policijskim automobilom nakon radnog vremena vozio u Solin na račun policije te da su mu "taksisti" tada bili policajci Sektora kriminalističke policije.

Zbog toga je 2014. disciplinski kažnjen umanjenjem plaće za 20 posto, piše Jutarnji list.

Iz MUP-a još nema službenih informacija o eventualnim sankcijama za Marendića koji sam nije odlučio odstupiti sa svog mjesta zbog incidenta koji se dogodio u noći s ponedjeljka na utorak. U Split su uputili nadzor i do njihovog izvješća ne namjeravaju davati druge informacije.

Doznajemo da je Marendić, kao načelnik, imao pravo na službeno vozilo 24 sata dnevno.

Ostalo je otvoreno i pitanje hoće li policija ovaj slučaj tretirati kao otuđenje službenog vozila od MUP-a. Zasad se ovaj osamnaestogodišnjak suočio samo s prekršajnom prijavom za izazivanje prometne nesreće s materijalnom štetom, no za krađu, odnosno neovlaštenu uporabu tuđeg motornog vozila radi privremene uporabe, kako se to definira u 234. članku Kaznenog zakona, predviđena je kazna zatvora do tri godine.

U javnosti se postavljalo i pitanje zbog čega je policija mladića pustila s ocem kući nakon očevida umjesto da je odveden na triježnjenje u policijsku postaju. U policiji neslužbeno doznajemo kako na triježnjenje privode samo one alkoholizirane osobe koje rade probleme.

Splitska policija je u utorak ujutro izvijestila javnost o prometnoj nesreći službenog vozila kojeg je neovlašteno koristio "član Marendićave obitelji", a kasnije je sam Marendić priznao da se radi o njegovom sinu koji će za mjesec dana napuniti 19 godina.

Marendić tvrdi da sinu nije dopustio da uzme vozilo, već je mladić, bez njegovog znanja, uzeo ključeve službenog Forda Focusa uzeo sa stola. Ustvrdio je da se radi o nepromišljenom potezu sina koji je pogriješio.

"Napravio sam sve što sam trebao kao policajac. Spreman sam za sve konsekvence", rekao je Marendić.