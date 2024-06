Stiže promjena, ali donosi li još sunca ili opet kišu? Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U jugozapadnoj struji počet će nam pritjecati vlažan i nestabilan zrak pa će i vrijeme u sljedećem tjednu biti nestabilnije, no u nedjelju još razmjerno povoljno, osobito u prvom dijelu dana. Očekuje nas djelomice ili pretežno sunčano jutro, uz najviše sunca na početku u Dalmaciji i na istoku zemlje. Zapuhat će jugo te će biti toplo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom između 14 i 19, a na Jadranu 18 do 23 stupnja.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano te vruće i sparno. Uz više oblaka na sjeveru je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura 30 do 32 stupnja. Slično i u Slavoniji i Baranji. Povremeno umjerena naoblaka, te vruće i sparno. Prema večeri u Posavini može biti pljuskova. Temperatura ovdje ide i do 33 stupnja.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dijelom vedro, a uglavnom navečer i u noći na ponedjeljak pljuskovi i grmljavina. Zapuhat će umjereno jugo, u gorju jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. U Dalmaciji će u nedjelju prevladavati sunčano, poslijepodne uz malo više oblaka. Jugo će navečer jačati. Dnevna temperatura od 28 do 32 stupnja. More je između 22 i 25, najtoplije u subotu u Puli i na Krku.

U prvoj polovici sljedećeg tjedna vrijeme će biti nestabilnije, promjenjivo, povremeno s pljuskovima praćenim grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Sredinom tjedna i manje toplo. Slično i na Jadranu, pri čemu će pljuskovi biti učestaliji na sjevernom dijelu, dok se više sunčana vremena očekuje u Dalmaciji. Pojačat će jugo, u srijedu na sjevernom dijelu okrenut će na buru. Zadržat će se vrlo toplo, a stabilnije, sunčanije i toplije vrijeme očekuje nas ponovno od sljedećeg petka.

