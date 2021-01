Oni koji su se među prvima cijepili, idući tjedan primit će drugu dozu Pfizerova cjepiva. Koliko je cijepljenih razvilo teške nuspojave i koje? Kako su hrvatski epidemiolozi shvatili da u bočici Pfizerova cjepiva ima jedna doza "viška"? Dnevnik Nove TV donosi odgovore na sva ta pitanja, a razgovarali smo i s prvom osobom koja se cijepila protiv COVIDA-19 u Hrvatskoj, 81-godišnjom Brankom Aničić.

Branka je prva osoba u Hrvatskoj koja se cijepila protiv koronavirusa. Dana 27. prosinca primila je Pfizerovo cjepivo, a danas je vedra i optimistična dočekala kamere Dnevnika Nove TV u domu za starije na Trešnjevci. U utorak će primiti drugu - posljednju dozu.

"Baš ono jedva čekam, stvarno!", kaže Branka Aničić.

Nikakve nuspojave nije imala. "Te nuspojave su koliko sam informirana vrlo rijetke, vrlo, vrlo rijetke, i na milijun i sto tisuća, a ne vjerujem da smo mi toliki pehisti", kaže Aničić.

Mjera se i dalje moraju pridržavati. Veseli je što su i u ostalim domovima za starije korisnici pokazali želju za cijepljenjem.

"Ja ne znam je li to možda stoji s onim 'Nemamo puno pred sobom kao, pa ajde nemamo što riskirati'. Možda ima i u tome nešto. Ali ipak svaki priželjkuje još malo živjeti", kaže Branka Aničić.

Do sada je u Hrvatskoj cijepljeno 45.710 ljudi. HALMED-u su prijavljene 104 nuspojave. Od toga je 10 posto težih.

"Težim u smislu alergijskih reakcija da su morali na licu mjesta primiti odgovarajući terapiju. Cijepitelji imaju redovito tzv. antišok terapiju i nakon primjene odgovarajuće terapije te alergijske reakcije su u pola sata - sat vremena prošle“, kaže Dijana Mayer, epidemiologinja HZJZ-a.

Dr. Mayer dodaje i kako su shvatili da Pfizerova bočica sadrži dozu cjepiva više.

"0,3 mililitra - to je pojedinačna doza. To su ove male šprice inzulinske od 1 mililitar, znači 0,03 navučete i kad pogledate vidite u bočici još ostane. I onda smo rekli 'A idemo još navući i onda smo rekli pa ima cijela šesta doza, može se cijepiti 6, pa nećemo baciti", kaže Mayer.

Može li se dogoditi da netko primi više, a netko manje cjepiva?

"Ne može se, znači svaka ampula ona se priprema na odgovarajući način i ubrizgava se odgovarajuća količina cjepiva sukladno standardima. To je isto kao da me pitate da li bi netko tko treba primiti tabletu od 5 miligrama mu trebalo dati 2 ili 3. To je apsolutno nemoguće", objašnjava Vladimir Mićović, ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije.

Još uvijek traje cijepljenje u prvoj fazi. Uskoro bi se trebali početi cijepiti i stariji od 65 godina i kronični bolesnici. Svi ostali na red će doći oko proljeća.

