Slijepog dijabetičara s dva amputirana stopala strpao u straćaru: "On je meni obećao da me vodi u Dubravu kod sebe u kuću"

Kada je uslijed dijabetesa ostao nepokretan, bez oba stopala i slijep, u stanju u kojem više nije mogao živjeti sam, Stjepan Nemak (72) se obratio prijatelju za pomoć jer vlastite obitelji nije imao.

Prema Stjepanovim riječima, dogovoreno je da mu darovnim ugovorom prepiše dio svoje imovine, nešto zemlje i jednu kuću, a on će zauzvrat preuzeti kompletnu brigu o njemu.

"On je meni obećao da me vodi u Dubravu kod sebe u kuću, da ima posebni ulaz i stan s WC-om. I žena da će mi kuhati svaki dan, što budu oni jeli, da budem to i ja", ispričao je Stjepan za Provjereno.

No, čim je stavio potpis na dokumente čijeg sadržaja, kao slijepac, nije bio svjestan, ne znajući da pripisuje cijelu imovinu, dvije kuće i desetke tisuća četvornih metara zemljišta, Stjepan je umjesto u kući završio u drvenoj šupi gdje nije imao ni pitku vodu.

"Meni je već bilo dosta loše jer čitavi dan nisam dobio čašu vode niti ništa jer nitko nije došao k meni. Ja nisam mogao naći telefona jer sam slijep da bih nekoga nazvao da dođe. Niti nisam mogao naći mobitela i pao sam iz kreveta dole i nisam se više mogao dići", prisjetio se Stjepan za Provjereno.

Stjepan je rekao da je zbog dijagnoze i činjenice da nije imao vode cijelog dana, dvaput tog dana pao u komu.

Preživljavao je tako sve dok ga nisu spasili susjedi, odveli ga u bolnicu pa u dom koji mu i dan danas pomažu plaćati. Iako je imovinu izgubio, još uvijek za nju plaća davanja i režije.

