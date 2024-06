Nakon toplinskog vala za vikend stiže novi šok? Detalje zna meteorolog Dnevnika Nove TV

Prema očekivanju u naše će krajeve pritjecati sve topliji zrak s kojim će se stvoriti i toplinski val koji bi u cijeloj zemlji imao vrhunac u petak. U drugom dijelu vikenda i osobito sljedeći tjedan slijedi zamjetna promjena vremena s prodorom vlažnog i osjetno svježijeg zraka i to najprije u sjevernim kopnenim predjelima.

U srijedu ujutro posvuda vedro, a vjetar još uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, u Gorskoj Hrvatskoj između 11 i 16, a na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj sunčano i sve toplije, a osobito poslijepodne i vruće uz najviših 33 do 36 stupnjeva. Ovu će vrućinu pratiti slab i umjeren, a ponegdje na udare i jak jugozapadnjak, osobito na sjeveru.



I u istočnim predjelima sunčano i vruće, a vjetar većinom slab. I ovdje će temperatura ponegdje dosegnuti 36 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano uz visoke vrijednosti temperature zraka. U gorju će puhati umjeren, u višim predjelima na udare ponegdje i jak jugozapadnjak, a na Jadranu vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 28 do 32 stupnja. U Dalmaciji sunčano i vruće, a vjetar slab do umjeren. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva.

Temperature mora su većinom 24 ili 25 stupnjeva, u Malom Lošinju i Dubrovniku 26, a na Malom jezeru na Mljetu i visokih 27 stupnjeva. Uz ove temperature moguće je duže kupanje, no ne i duže izlaganje opasnom UV zračenju - čiji će indeks u srijedu u cijeloj zemlji biti vrlo visok.



Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano uz tople noći, a zatim i ljetne vrućine, osobito u petak kad će temperatura većinom prelaziti i 35 stupnjeva. Od petka ne posvuda stabilno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu - koji mogu biti i vrlo izraženi, osobito u zapadnim i sjeverozapadnim predjelima u noći s petka na subotu, a u subotu i na istoku. Zbog toga će u subotu biti manje vruće.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće s vrlo toplim noćima. Na sjevernom dijelu lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u od kraja petka kad su moguće i izraženije nevere. Za vikend ponegdje je u unutrašnjosti moguće i olujno nevrijeme, osobito u potkraj nedjelje i početkom tjedna kad će i na većem dijelu Jadrana izraženijih nevera biti. Od ponedjeljka svježije, osobito u unutrašnjosti, ponegdje i uz obilnu oborinu.

