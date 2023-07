Stiže toplinski val: Otkrivamo koje su tri namirnice zlata vrijedne za vrijeme vrućina

Zagrebački trg u podne. Od turista do domaćih, svi su tražili zaklon od sunca. I u hladu se temperatura penjala do 27 stupnjeva!



"Pa nije tako strašno, još nije", našalila se Dubravka.

Zagreb je za starije rizičniji tijekom vrućina od, recimo, Madrida ili Rima. U Parizu je najveći rizik.

Zaključak je to znanstvenika koji su uspoređivali prekomjernu smrtnost ljudi u dobi od 85 i više godina tijekom temperaturnih ekstrema u svjetskim prijestolnicama.

Pročitajte i ovo Dubrovnik forum Josep Borrell za Dnevnik Nove TV: "Prijetnja Ukrajini je prijetanja i sigurnosti Europske unije"

Na to utječe niz faktora - od klime, starosti nacije, nadalje. Splićane to ne brine, danas je spašavalo - more!

Najtoplije je bilo u Metkoviću, Senju i Kninu. Ove temperature tek su početak vala. Stiže jači dotok vrućeg zraka iz Afrike.



"Sad će svaki idući dan biti još malo topliji. Tako da negdje sredinom tjedna očekujemo temperature koje će rasti do 35, 36, a ponegdje i 37 stupnjeva", naglasio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Lipanj je bio globalno najtopliji od kada postoje mjerenja. I temperatura mora bila je viša od prosjeka, posebice u sjevernom Atlantiku.

Znanstvenici se slažu da su razlog klimatske promjene, ali i El nino, fenomen koji se javlja u Pacifiku, ali utječe na vremenske prilike diljem planeta.

"Za naše područje je prognoza da ćemo imati jedno malo manje vruće ljeto u kojem ćemo imati toplinske valove, ali će oni biti malo manje izraženi i kraće će trajati nego što su trajali posljednjih pet ili 10 godina", nastavio je Vikić-Topić.

Ipak, tijekom vrućina treba paziti i na ono što se jede. Blanka iz Zagreba tako je rekla da smanju unos mesa, a najviše jede hranu poput rajčica, krastavaca i pije limunadu.

Pročitajte i ovo Razgovori u tijeku Nakon bure, oko VSOA-e nastupilo zatišje: "Neka to odrade u miru da ne dođemo u talačku krizu"

Nutricionisti kažu da je dobro da se na meniju nađu lubenice, svježi krastavci i rajčice.

"I lubenica i rajčica sadrže preko 95 posto vode, sadrže i likopen koji je dobar za kožu za ovo ljetno vrijeme. A krastavce koristite bilo kako - na kožu, na lice, u smoothiju, u salatu, doslovno sve. Krastavci su, kako bismo rekli, carevi hidratacije", rekla je nutricionistica Diana Gluhak Spajić.

S druge strane, tešku hranu valja izbjegavati.

"Ne jesti nekakvu masnu, slanu, tešku hranu koja je pržena u dubokom ulju, zato što se ta hrana puno razgrađuje i u principu je dosta loša za organizam kada gledamo ljetno vrijeme", dodala je Gluhak Spajić.

Ako se držimo ovoga i toplinski val će se lakše izgurati.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.