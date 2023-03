Slavni Michelangelov David, presudio je šefici jedne škole u Americi. No, nije problem u Davidu, nego u tome što je David gol.

Roditelji su to nazvali pornografijom i zgrozili Talijane. Michelangelov David visok pet metara, težak pet tona. Vrhunac je renesansne umjetnosti.

I upravo ovo remek-djelo proglašeno je - pornografijom. Pokazano je na satu povijesti, pa je uslijedio otkaz ravnateljici škole na Floridi.

"Ovo je toliko čudno da bi se ikona renesanse mogla nazvati pornografskom. Morate razlikovati golotinju od pornografije", rekla je

Cecilie Hollberg, direktorica Galleria dell'Accademia. Troje roditelja žalilo se na nastavu umjetnosti jer su pokazane slike kipa. Tvrde - djeca su uznemirena zbog skulpture.

"Vrlo je zbunjujuće zašto bi se ta poznata slika umjetnosti na vrhuncu renesanse smatrala uznemirujućom", rekla je Marla Stone, profesorica humanističkih znanosti, Američka akademija u Rimu



Simbol ljepote i umjetnosti nastao je između 1501. i 1504. i smatra se najznačajnijom svjetskom skulpturom. Ali roditelji ga smatraju neprikladnim jer je David - gol.

"Zapravo sam upravo vidjela članak o ovome, i samo, to je dio povijesti, ne znam kako možete reći da je pornografija", rekla je

Isabele Joles, studentica iz Ohija.

Škola u kojoj se incident dogodio slijedi program konzervativne kršćanske škole iz Michigana, omiljene mnogim republikancima. Roditelji zahtijevaju da im se unaprijed daju na glasovanje sve teme koje bi se mogle smatrati "kontroverznima".

"Mislim da je to umjetnost, mislim da je to povijest, to je jedan od najnevjerojatnijih dijelova naše povijesti. To je jednostavno tužno", rekao je Brian Stapley, turist iz Seattlea, Washington.

Iako na Floridi očito izaziva kontroverze, kip Davida, odvažnog junaka, svake godine privuče gotovo dva milijuna posjetitelja u Firencu.

