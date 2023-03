Profesor kemije je na satu u jednoj elitnoj zagrebačkoj gimnaziji simulirao ejakulaciju te proizvodio različite zvukove. Spominjao je i bivšeg predsjednika SAD-a.

"Začepim, onda držim čepom... Gore... Dolje će postati vruće... Shake it, baby.. I'm shaking, sir... Oh, oh... C'mon baby. I'm Bill Clinton. Oh, Monica, Monica...", to su riječi koje je izgovarao profesor tijekom nastave u jednoj elitnoj zagrebačkoj gimnaziji.

Profesor kemije je proizvodio neartikulirane zvukove dok je paralelno simulirao ejakulaciju.

U školi su za 24 sata rekli da nisu znali za tu snimku, ali da će reagirati.

"Do sad nisam bio upoznat s ovom snimkom. Škola i ja ćemo provesti internu istragu kako bi utvrdili okolnosti u kojima se to dogodilo, kada i gdje. Osobno ovo smatram neprimjerenim, a nakon utvrđivanja okolnosti na primjeren način ćemo kao škola reagirati", kazao je ravnatelj te gimnazije.