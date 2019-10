Slavik Gasik, Rus koji živi u Crikvenici, doživio je u ponedjeljak pravu noćnu moru svakog vlasnika automobila. Njegov nepropisno parkiran Smart oštećen je prilikom neuspješne intervencije riječkog "pauka".

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako "pauk" podiže Smarta, no on se prvo naginje prema nazad i udara u kolnik, potom se naginje prema naprijed i ponovno udara u kolnik. Radnici su bili uporni u nakani da odvezu auto, koji im je čitavo vrijeme ispadao, no na kraju su ipak odustali.

Gasik je za DNEVNIK.hr kazao da je sam odvezao svoj oštećeni Smart na prostor poduzeća Rijeka plus, gdje "pauk" inače odvozi nepropisno parkirane automobile.

Za incident ne krivi radnike, već tvrtku, koja - kako smatra - nema dobru opremu.

"To je bezobrazno. Nisu radnici sto posto krivi. Kriva je firma koja ne poštuje ljude. Oni nisu imali dobru opremu. Na snimci se vidi da dečki nisu mogli uhvatiti auto“, rekao nam je Gasik.

O neuspjeloj intervenciji riječkog pauka - koji je umjesto premještanja oštetio vozilo - oglasilo se i poduzeće Rijeka plus. Poručuju kako je nastala šteta prijavljena policiji. Obavljen je očevid te će se nakon vještačenja utvrditi okolnosti događaja.

Kažu kako je poduzeće osigurano po svim štetnim događajima. Vlasnik vozila ima pravo tražiti naknadu štete te da će, s obzirom na policu osiguranja, štetu i pokriti.

Gasik planira tražiti odštetu, no sada, kaže, razmišlja kako će to pravno izvesti. Ne može ni približno reći kolika je šteta, ali nabraja vidljiva oštećenja.

"Oštećen je stakleni krov, zadnji vjetrobran, lijevi vjetrobran, prednju masku treba mijenjati skroz, spojler prednjeg branika. Po karoseriji ima vidljivih oštećenja, auto će trebati kitati i farbati“, naveo je Gasik.