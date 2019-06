Miroslav Škoro se nakon jučerašnje objave na svojem Facebook profilu o namjeri da se kandidira za Predsjednika Republike i danas oglasio putem iste društvene mreže te citirao evanđelje i čestitao imendan svim Hrvatima s imenom Ivan.

Ponesen reakcijama na društvenim mrežama nakon svoje inicijalne objave na Facebooku u nedjelju o namjeri da se kandidira u utrci za Predsjednika Republike, Miroslav Škoro oglasio se i u ponedjeljak te zahvalio svim kritičarima te onima koji su mu u komentarima pružili podršku.

Škoro ovag puta nije bockao ni predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, ni bivšeg premijera Zorana Milanovića u objavi. Osjetio je potrebu oglasiti se nakon, kako kaže, desetaka tisuća poziva i poruka koje je dobio u međuvremenu. Evo što je napisao:

"Dragi moji,

jučer sam, nakon objave, dobio doslovce na desetke tisuća poruka i poziva. Hvala vam. Očito je moje kratko i iskreno obraćanje da ovako dalje ne možemo izazvalo salve komentara i izljeva osjećaja.

Jednako hvala onima koji su me kudili, kao i onima koji su me podržali. Jedino razmjenom stavova možemo napraviti bolji svijet.

Ne mislimo svi isto i, vjerujte mi, to je dobro. Nastavimo razgovarati jer do sada nismo razgovarali uopće. Razgovarajmo i slušajmo jedni druge i to će nas odvesti na pravi put.

Jučerašnje Evanđelje po Luki govorilo je o tome kako je i Isus tražio potvrdu svog identiteta i obrazlagao smisao svog života. Na dobrom smo putu.

Hvala svima od srca.

I na kraju svima onima koji su dobili ime po današnjem svecu, Ivanu Krstitelju, čestitam imendan."

Škorinu objavu o kandidaturi komentirali su i domaći stručnjaci.

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček za DNEVNIK.hr je rekla kako je njegova retorika "umnogome lična onoj brojnih politički autsajdera pa čak i Trumpa, koji opravdavaju svoj politički angažman nesposobnim političarima koji uništavaju sve o čemu su naši preci sanjali, a za što su naši ljudi poginuli".

"Miroslav Škoro možda nije svojom retorikom otkrio nešto potpuno novo, originalno, ali je recept za uspjeh prilagodio sebi, hrvatskom političkom diskursu i najvažnije hrvatskim biračima", pojasnila je Kišiček.

Puno oštriji bio je politički analitičar Žarko Puhovski, koji je bez zadrške Škorin program okarakterizirao čistim populizmom.

"On se želi predstaviti kao osviješteni populist, a sebe i patentira kao izabranog predsjednika narodne volje", rekao je Puhovski.

S druge strane, Puhovski smatra da je Škorina kandidatura ozbiljno pripreman projekt.