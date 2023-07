UŽIVO Butković nakon sjednice vrha HDZ-a: "Nikakve namjere nije bilo da se nekome pogoduje"

Šire Predsjedništvo HDZ-a održalo je sjednicu u središnjici stranke.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da su raspravljali o niz tema.

"Najvažnija je tema o plinu o kojem je u tijeku sjednica Odbora", rekao je.

"Mi danas nismo raspravljali o ni o kakvim smjenama niti o političkoj odgovornosti jer se to još uvijek analizira i odluke će pričekati", kazao je Butković.

"To je kompleksna tema i složen sustav, nije bilo nikakve namjere da se nekome pogoduje. Meni je ministar rekao 30. lipnja, poslije i premijeru i odmah smo donijeli uredbu na Vladi", dodao je.

Navodi kako nije bilo pogodovanja i da nisu imali saznanja o tome što se događa u poslovanju s plinom. "Bez obzira je li to 10 ili 2 milijuna, šteta je nastala", navodi Butković.

"Ne možemo gledati samo tih 10 dana u lipnju. Imamo rapidan plan kad se viškovi plina prodaju po izuzetno niskim cijenama, zašto je do toga došlo? Kako je došlo do toga da je to jedan cent? Za to treba puno iskustva, da bi se do toga došlo", kazao je.

Navodi da viškove Plinacro evidentira i on javlja o viškovima u HROTE i onda po proceduri HROTE raspolaže viškom na aukciji.

"Vrlo je to sve skupa složeno, i meni koji sam se prvi put s tim sreo. To treba vremena da se sve skupa dobro posloži", dodao je Butković.

"Odgovornost nekoga će biti sigurno utvrđena", istaknuo je.

O plaćama djelatnika u štrajku

"Razgovarali smo i o drugim temama. Sutra je u Saboru glasanje o novim zakonima. Pripremili smo se za ljetne aktivnosti", rekao je.

"Donijeli smo odluku da se štrajk više neće plaćati i neće biti toleriran taj dio. Pozivam sindikate na razgovor, ministar Malenica je otvoren za to. Od 1. siječnja dolazi do povećanja plaća svima, prema dogovoru sa sindikatima pa bi po novom izračunu i koeficijentima došlo do novog povećanja", kazao je Butković i dodao kako misli da je ta ponuda dobra.

Navodi kako, ako je došlo do dogovora s reprezentativnim sindikatima, ne može ići dalje jer će se poremetiti cijeli lanac.

"Vlada je i išla u dogovore sa sindikatima da se te plaće povećaju, oni su sad primili i regres i mislim da je to razuman prijedlog i pozivam ih da sjednu i pronađu rješenje", dodao je Butković.