U središnjici HDZ-a održava se sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke. U izradi su svojevrsna pravila igre za predstojeće izbore.

Pravilnik za predsjedničke izbore znači da nema više javnih kritika, nema javnih nastupa u kojima će se kritizirati predsjednička kandidatkinja, premijer Andrej Plenković, Vlada ili bilo koji od ministara, kazao je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

U HDZ-u smatraju da nije prihvatljivo istupanje bilo koga iznad stajališta stranke i da kritizira poteze Grabar-Kitarović ili Plenkovića i da to mora jednom završiti. Pozivaju se na stranački statut i kažu da to nije 'flaster na usta' njihovim članovima i da to nije cenzura nego da je to jednostavno pravilo ponašanja, kako se ponašaju sve moderne, demokratske stranke.

Okidač za ovakav potez bio je istup Mire Kovača koji je politiku Andreja Plenkovića ocijenio kao irelevantnu, ali isto tako i pojedini istupi i kritike Davora Ive Stiera. Iz HDZ-a poručuju da će oni koji se budu tako ponašali ovakvog pravilnika, bit će sankcionirani.

Kritike će se moći iznositi za stolom i na raznim odborima, nikako ne u javnosti. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se svi članovi pridržavati ovih pravila, ali i hoće li biti sankcionirani ukoliko to ne bude tako.

Definirana pravila u predizbornoj kampanji

Kako je najavljeno u nekoliko izjava prije početka sjednice, na njoj će biti definirana pravila igre za predstojeće predsjedničke izbore. Branko Bačić je prije sjednice kazao da su prioritet predsjednički izbori i da Kolinda Grabar-Kitarović bude predsjednica.

Osim toga, Branko Bačić i Milijan Brkić komentirali su posljednja događanja i izjavu Mire Kovača koju je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nazvao - irelevantnom. "Kada bi se to ponavljalo, kad bi predsjedništvo stranke procijenilo da tim postupanjem, ne samo Miro Kovač nego i svaki drugi član štetu stranci, onda bi bilo sankcija. Onda se provodi određeni postupak prema članovima", kazao je Bačić.

Bačić smatra da su takve stvari normalne u predizborno vrijeme. "U svakoj stranci u vrijeme kampanje mora postojati minimum kolegijalnosti i prema predsjednici koja je iz HDZ-a, ali i prema drugim članovima. Kad ste u svojevrsnom ratu, a to je ratno vrijeme... Kada istupaju na način da kritiziraju predsjednika Vlade i stranke, rade štetu i Vladi i stranci. Doći će kampanja za unutarstranačke izbore, tada će se moći nastupati kako misle da treba nastupati", dodao je Bačić.

Tvrdi da je vladajuća koalicija stabilna i poziva članove drugih stranaka iz koalicije da probleme rješavaju na sastancima koalicijskih partnera, a ne kroz medije.

"Ja sam se uvijek zalagao da se sve raspravi i probleme raspravimo u obitelji, a pitanja i odgovore ne šaljemo putem medija, a to je neodgovorno... spustimo loptu", kazao je Milijan Brkić i dodao kako irelevantnim drži samo rasprave o tome što je irelevantno.

