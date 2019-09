Slučaj Milorada Pupovca za vodstvo HDZ-a više ne postoji. Za njih je to završena priča, a isto misli i većina njihovih partnera. No, istup Milorada Pupovca za to isto vodstvo HDZ-a stvorio je problem.

Gordan Jandroković potvrdio je kako će stranka u ponedjeljak na Predsjedništvu utvrditi pravila ponašanja, posebno sada, uoči predsjedničkih izbora. Sve to zbog istupa Mire Kovača koji i dalje kritizira Pupovca, a to je previše za vrh stranke.

Sjednicu predsjedništva HDZ-a, na kojoj se raspravlja o pravilima ponašanja, prati reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak koji je razgovarao s predsjednikom Kluba zastupnika HDZ-a Brankom Bačićem.

Je li ovaj pravilnik flaster na usta članovima HDZ-a?

Pa nema nikakvog pravilnika niti će Predsjedništvo stranke donijeti ikakav pravilnik, ali ćemo još jednom naglasiti svim članovima stranke, posebno dužnosnicima Hrvatske demokratske zajednice, da smo u izbornoj kampanji i da bi osobne ambicije svatko od nas trebao pretpostaviti, a u ovom trenutku to je njezin stranački prioritet i cilj je pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. U tom smislu je i na sjednici Predsjedništva bilo riječi o tome da ubuduće vodimo računa o tome da HDZ kao svoj prioritet i cilj postavlja pobjedu Predsjednice i držimo da bi se svi mi, koji participiramo u političkom životu stranke, na taj način trebali ponašati.

''Kovač je nastupio neodgovorno''

Odnosi li se to samo na predsjedničke izbore ili i na kritiziranje premijera Plenkovića, Vlade i poteza Vlade?

Pa mi mislimo da u ovom trenutku rad Vlade, vladajuća koalicija, ima punu potporu Predsjedništva stranke. Svaki stranački dužnosnik ima priliku svoje razmišljanje, svoje ideje i viđenje rada stranke iznijeti na tijelima. Primjerice, gospodin Kovač je član Središnjeg odbora, član Gradskog odbora grada Zagreba i bilo koji drugi stranački dužnosnik svoje razmišljanje može iznijeti na tim tijelima. Prema tome, kad se takvi stavovi usuglase, onda je obveza stranke podržati takvu odluku većine u stranci.

Spomenuli ste Miru Kovača. Je li njegov istup bio okidač za pravilnik kada je kritizirao Andreja Plenkovića?

Ja mislim da je oba puta, i kada smo u Saboru imali rekonstrukciju Vlade, pa i sada kada je prije nekoliko dana govorio o gospodinu Pupovcu, da je prije svega nastupio neodgovorno. To je moje mišljenje. A stranka se može nositi i s takvim razmišljanjima, ali oni, po meni, ne štete u ovom trenutku onome što si je stranka zacrtala.

Nema sankcija za Kovača

Hoće li biti sankcija prema Miri Kovaču?

Sankcija neće biti, ali bih ga pozvao da u ovom trenutku svoje osobne ambicije zatomi. Doći će vrlo brzo unutarstranački izbori. Moći će se kandidirati, moći će iznijeti svoj plan i program vođenja stranke. U ovom trenutku je dužnost svakog dužnosnika stranke postupka sukladno odlukama Predsjedništva i drugih članova stranke.

Mislite li da će se članovi pridržavati ovoga i ako ne – što onda slijedi? Hoće li onda biti kazni?

Pa ja mislim da će svaki član stranke, koji doista želi dobro HDZ-u, voditi računa o tome da pridonese pobjedi Kolinde Grabar-Kitarović i da ne stvaramo nikakve podjele u stranci.

