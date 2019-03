Na sjednici Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a bilo je govora o izborima u Lici, koju već danima posjećuju ministri. Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak otkrio je o čemu je još raspravljao vrh HDZ-a.

"Posjeti ministara Lici jasan su znak da je HDZ uključio maksimalnu stranačku mašineriju. Danas su Liku posjetila tri ministra, sutra će Liku posjetiti njih još tri. Sve su položili na pobjedu u Lici, jer za njih to nisu obični izbori, budući da je ta županija bastion HDZ-a i nepobjediva utvrda", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak dodajući kako je HDZ na izborima do sada osvajao osam do devet mandata.

Napominje kako je pobjeda HDZ-u iznimno važna. "U bilo kojem drugom slučaju, otvorili bi se bokovi i prvi puta bi se dogodilo da netko tko je otišao iz stranke, pobijedi stranku. Neka istraživanja govore kako bi mogla biti neizvjesna utrka, što unosi dodatnu nervozu unutar stranke", rekao je Jarak.

Premijer Plenković je nakon sjednice vrha stranke otkrio što planiraju ponuditi tom kraju. "Idemo sa tri ključne poruke, prvo ravnomjerni regionalni razvoj cijele županije i ovaj lički dio i naravno ovaj prioobalni dio. Kvalitetnija sinergija između aktivnosti na razini županija s razvojnim projektima koje Hrvatska poduzima na nacionalnoj razini.

Bolja apsorpcija EU sredstava, daljnja ulaganja, konkretni projekti i fiskalna i funkcionalna decentralizacija koji mogu pomoći po površini najvećoj, a po stanovnicima najmalobrojnijoj hrvatskoj županiji", rekao je Plenković koji očekuje pobjedu na izborima.

Tema sjednice vrha HDZ-a bila su i izbori za EU parlament. "Plenković je rekao kako nikuda ne žuri i da ima puno kandidata za listu, te da će to biti pobjednička lista. Puno je kandidatata koji se vide na toj listi, pa će biti i puno nezadovoljnih kandidata kada vide da nisu završili na njoj", rekao je Jarak.

