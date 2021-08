Promjene na bolje očekuju stanovinici Banovine koji se od potresa teško oporavljaju. Oporavio se zato Elder, dijete koje je zbog potresa prerano rođeno, napokon je zajedno s obitelji u Petrinji.

Elder je čak 117 dana vodio je bitku na zagrebačkom Rebru, a sada u kontejneru sa sedmeročlanom obitelji čeka na izgradnju nove kuće koju će dobiti zahvaljujući donatoru iz Bosne i Hercegovine. S obitelji je razgovarala reporterka Matea Ćorić.

"Imali smo visokorizičnu trudnoću. Na sam potres smo ga skoro izgubili. Rodio se u 25. tjednu s 810 grama i 35 centimetara. Bili smo 117 dana u bolnici. Svašta nam je u tim momentima prolazilo kroz glavu. Da bi mogla njega izgubiti. Kuću smo izgubili. Stalno nekakva crna misao dali će biti u redu. Ja sam iz njega crpila snagu, on se nije predavao pa sam ja uz njega išla i korak po korak mi se mazimo danas", govori Elvira Šunjić iz Petrinje.

Njegova sestra Tiana ne skriva sreću što je brat sada kod kuće.

"Jako sam sretna što je braco sad tu s nama. Pomažem mami tako što joj dodajem pelene, dajem mu čaj kad vozi mama i smirujem ga", komentira.

Dnevnik Nove TV doznaje: S početkom školske godine kreću i dobrovoljna cijepljenja po školama, no utvrđen je određeni raspored

Dnevnik Nove TV doznaje koji su planovi za početak nastave: "Mjere i modeli od prošle godine pokazali su se dobrima tako da je sve spremno i za najcrnje scenarije..."

Njegova majka Elvira govori da njegovo ime znači gospodar, vladar zemlje.

"On je to ime zaslužio. Sad u subotu smo ga krstili i krsno ime mu je Manuel - Bog s nama. Bog ga je sačuvao da bude sa svojom mamom, tatom, bracekima i sekama. Teško je, ali kad su mi oni svi skupa pogotovo sad i on, lakše je. Uvjeti nisu za živjeti, daleko od toga, ali kada gledam njih - živi su mi zdravi su mi, bit će kuće. Bitno da nam je on preživio, naše potresno dijete, naš borac. Kuću ćemo lako složiti", objasnila je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr