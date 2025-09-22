Siniša Kovačić izabran za novog ravnatelja Hine

"Siniša Kovačic novi je ravnatelj Hine. Hini želim svako dobro dalje", na svojem je Facebook profilu objavila Branka-Gabriela Vojvodić, dosadašnja čelnica Hrvatske izvještajne novinske agencije, nacionalne novinske agencije koja objavljuje vijesti iz zemlje i svijeta.

Kovačić je za novog ravnatelja nacionalne novinske agencije izabran s tri glasa, dosadašnja ravnateljica u tri mandata Vojvodić dobila ja jedan glas, dok treći kandidat, zamjenik glavnog urednika portala Direktno, Darko Markušić nije dobio ni jedan glas.

Na sjednici petočlanog Upravnog vijeća glasovala su četiri kandidata a na sjednici zbog bolesti nije bila prisutna predsjednica vijeća Majda Tafra-Vlahović.

Siniša Kovačić novinarstvo je studirao na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Karijeru je započeo u koprivničkim lokalnim medijima, a 1996. godine zaposlen je Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), gdje je 22 godine radio kao novinar, urednik i voditelj, a jedno je vrijeme bio i vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja.

Od 2018. godine obnašao je funkciju glavnog urednika Hrvatske katoličke mreže, koja uključuje Informativnu katoličku agenciju (IKA) i Hrvatski katolički radio (HKR). S te je pozicije otišao krajem kolovoza ove godine.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik udruge Hrvatski novinari i publicisti osnovane 2015. godine. Dobitnik je nagrade Hrvatskoga novinarskog društva za televizijsko istraživačko novinarstvo 2006. godine te Godišnje nagrade Hrvatskih novinara i publicista za 2020. godinu.

Kao vanjski suradnik u statusu predavača izvodio je nastavu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i na Hrvatskim studijima u Zagrebu, a viši je predavač na dva veleučilišta te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je doktorirao 2020. godine na temu "Razvoj novinarstva na mrežnim elektroničkim publikacijama – služenje javnosti ili podilaženje ukusu publike".