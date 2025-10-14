Hajdaš Dončić odgovorio kritičarima pa poručio: "To vam sigurno neću javno reći, a za tango je potrebno dvoje"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović razgovarao o novom stranačkom statutu.

"SDP je uvijek bio predvodnik demokratskih promjena u Hrvatskoj, još od '90-ih. Isto tako je i s promjenama u statutu, koje su važne članovima, ali i građani moraju vidjeti kako mi razmišljamo", rekao je.

"Imamo punu rodnu ravnopravnost, što dosad nismo imali, uvodimo elektroničko glasanje, a izbori za predsjednika stranke te predsjednika općinskih i gradskih organizacija idu po načelu: jedan član, jedan glas", dodao je predsjednik SDP-a.

Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Međutim, izbori za Predsjedništvo i predsjednike županijskih odbora provodit će se na delegatskom principu.

"To je prijedlog koji je na javnoj raspravi. To je interna stvar SDP-a", poručio je Hajdaš Dončić, a Tanadara Knezović je napomenula da ga neki kritiziraju da kroji stranku kako njemu paše.

"To nije točno", odgovorio je te istaknuo da će se izbori za Predsjedništvo održati tek nakon parlamentarnih izbora: "Nakon parlamentarnih izbora, tko živ, tko mrtav."

Sabina Tandara Knezović, novinarka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Izbori za lokalna tijela, najavio je, bit će održani početkom iduće godine.

"Imamo stvarno vremena da posložimo stvari koje nisu bile dobre", ustvrdio je.

Otkrio je da prijedlog statuta nije dobio jednoglasnu podršku Predsjedništva SDP-a, ali je poručio da sigurno neće javno reći koliko je ljudi bilo protiv.

"Ni ne moraju se svi slagati s ovim, ali hoću naglasiti da je to stvarno interna stvar SDP-a", napomenuo je.

Glasanje o ustavni sucima

Što se tiče izbora triju ustavnih sudaca, Hajdaš Dončić je rekao da nema favorita među 14 kandidata.

"Meni je prihvatljivo da izaberemo tri ustavna suca koja štite Ustav. Ustavni sud je bio pod prevelikim utjecajem jedne stranke", ustvrdio je te najavio da neće uvjetovati ničiji izbor.

"Za tango je potrebno dvoje. Razgovarali smo s većinom oporbenih stranaka, na treći krug razgovora ću pozvati i HSLS jer mi je bitno da imamo konsenzus oko izbora triju ustavnih sudaca koji će poštivati Ustav jer se ustavne norme nisu poštivale", dodao je.

Siniša Hajdaš Dončić, šef SDP-a Foto: DNEVNIK.hr

Tandara Knezović ga je pitala da pojasni na što točno misli kada kaže da se Ustav nije poštovao.

"Pogledajte kako su se tumačili rezultati izbora u pojedinim županijama. Ustavni sud je bio pod pritiskom jedne političke stranke – čitaj 'HDZ'", rekao je predsjednik SDP-a.

Govor premijera Plenkovića

U srijedu će premijer Andrej Plenković održati govor o stanju nacije, zbog čega je Tandara Knezović pitala planira li oporba opet lupati po saborskim klupama ili sprema nešto novo.

"Nema nikakvo performansa. Znam da će to biti hvalospjev o samome sebi, ali hajmo razgovarati malo o Viliju Berošu i zbog čega je zaposlen u zagrebačkoj bolnici mimo uvjeta natječaja i čime ga drži u šaci. To je ključno pitanje", odgovorio je Hajdaš Dončić.

"Nisam osoba kao on i ja nikada ne bih čitao brojke i fabricirao stvarnost. Rekao bih da sam svjestan problema. Nisam za politički haiku, ja živim s dvije noge na zemlji i znam kako ljudi žive, za razliku od Plenkovića", dodao je.

Siniša Hajdaš Dončić i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Tandara Knezović je ustvrdila da oporba nikada nije bila polariziranija i da SDP više ni s Mostom ne surađuje.

"SDP-ov strateški partner na nacionalnoj razini je Možemo! Dakle, razgovaram i dogovaram s ljudima koji stoje na braniku Ustava i određenih programa, projekata i stvari koje su nama bliske", rekao je Hajdaš Dončić.

Meni neka tumačenja Mosta nisu bliska ni životno ni ideološki. Ja sam čist u tome. O nekim stvarima možemo razgovarati, ali o 90 posto njih ne možemo. To je zapravo naš plus jer se vidi tko je lijeva, a tko desna oporba i postoji li ona uopće", zaključio je predsjednik SDP-a.