Sindikati u prosvjeti najavljuju nove prosvjede u terminima kad Hrvatska bude predsjedala EU-om i kad bude Kongres EPP-a. Možda se Vlada razbudi kad se za prosvjede pročuje u Europi, smatraju sindikalisti.

Početkom tjedna završen je drugi krug pregovora između predstavnika Vlade i obrazovnih sindikata, a u srijedu su štrajkali zaposleni u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima u cijeloj Hrvatskoj.

Sindikati su za danas, dvadeset i prvi dan štrajka, najavili konferenciju za medije.

"I dalje jednaka i dosljedna potpora Sindikata prosvjetarima da ustraju dalje. Kako Aladrović misli da je inteziviran dijalog kad se od utorka nismo čuli?" zapitao je Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

"Strani konzultanti rade analizu koeficijanta u državnom inspektoratu. Zanima me koliko je to koštalo. Može se, ima se hoće se, najniža stručna sprema u inspektoratu ima koeficijent 1,35. Za učitelje nema se, neće se i ne želi se jer učitelji ne vrijede. To je najbolja poruka svima što Vlada misli o učiteljima i nastavnicima bez obzira na to što kaže. Pokazuje da im nije stalo do reforme, jer prema provoditeljima te reforme pokazuju da su manje vrijedni od svih ostalih u ovoj zemlji", rekao je Mihalinec.

"Učitelji nemaju motiva za rad. Vlada je motivirala zaposlenike samo za to da se bore za svoje dostojanstvo", rečeno je na konferenciji.

"Ne očekujemo čuda od sastanka u ponedjeljak, no Vlada je zaboravila da u sustavu obrazovanja ima 68.000 zaposlenih. Mi možemo raditi pritisak. Ovaj prosvjed nije im puno značio, ali možda će im značiti kad bude predsjedanje EU-om ili Kongres EPP-a. Razmišljat ćemo da novi prosvjed poklopimo s tim terminom. Ako se pročuje u Europu, možda ih prosvjed malo razbudi", kazala je Sanja Šprem.

Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija štrajkat će u utorak, najavljeno je.

Podsjetimo, u ponedjeljak su s predsjednicima sindikata prosvjetara započeli pregovore nadležni ministri - ministar financija Zdravko Marić, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak te ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Nakon sastanka u ponedjeljak obje strane bile su složne u jednom - da dogovora nema.

Nakon druge runde pregovora u utorak ministrica Divjak bila je nešto optimističnija, rekla je da strane u pregovoru idu prema rješenju. Mihalinec je najavio i da bi se moglo naći rješenje koje bi učitelje, nastavnike i profesore vratilo od sljedećeg tjedna na njihova radna mjesta.

U četvrtak su štrajkali prosvjetari u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji, a u petak u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji, iz koje su priopćili da je štrajk proveden u 18 osnovnih i srednjih škola.