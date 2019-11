Organizatori pretpostavljaju da je na štrajku prosvjetara na Markovu trgu u srijedu bilo 5000 ljudi. Branimir Mihalinec rekao je da Vlada mora do ponedjeljka pronaći model koji će im biti prihvatljiv. Do tad se štrajk nastavlja.

Nastave u srijedu nije bilo u cijeloj zemlji, a nekoliko tisuća nezadovoljnih učitelja prosvjedovalo je na Markovu trgu, Vladi pod prozorom.

"Oni daju 2+2+2. Tko živ, tko mrtav. Tko će im vjerovati? Puno puta su nas prevarili. Odmah! Ne 2+2+2 nego sad odmah", odlučna je bila Zorana, profersorica engleskog jezika.

Uz male plaće, posebno im smeta što im se, kako kažu, bacaju mrvice. Inzistiraju na povećanju koeficijenta i poručuju - odustati neće.

"Smeta nas ta nepravda, što smo na zadnjem mjestu uvijek. To nam je najgore", rekla je Marija, inače edukacijski rahabilitator.

Na prosvjed se stizalo autobusima iz cijele Hrvatske. Organizatori procjenjuju da je prosvjedovalo više od 5000 učitelja. U četvrtak nastave nema u Šibensko-kninskoj i Istarskoj županiji, a u petak u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji.

Referendum u dva dana

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s Branimirom Mihalincem iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama

Vlada ne popušta, vi ne popuštate. Gdje je onda rješenje?

Rješenje je u dijalogu i načinu izlaska iz tog problema. Sindikati su jučer Vladi jasno pokazali svoja stajališta. Pokazali smo gdje smo spremni na neka kompromisna rješenja. To nećemo sada iznositi.

Možete li reći kakva rješenja?



Nećemo to iznositi javno. Vlada ima priliku do ponedjeljka pronaći model koji će biti prihvatljiv našim članovima.

Vi ste optimistični, ministrica je jučer bila optimistična. Znači li to da će ipak netko popustiti?



Optimizam je jedino u tome što smo ipak počeli razgovarati. Da se 17 dana štrajka bez razgovora, nitko ne bi mogao biti optimističan. Počeli smo razgovarati pa bismo trebali biti donekle optimisitični. Međutim, ako ostane onako kako zvuče izjave ministra financija ili ministra rada, iako su oni čuli i vidjeli danas stajalište 4500, 5000 ljudi, onda stvarno imamo problem.

Ali dobro, spremni ste za kompromis?



Mi smo rekli u kojem dijelu smo spremni za kompromis, ali to neću sada javno iznositi upravo zato da ti pregovori budu transparentni i jasni i da možemo čisto onako bez problema razgovarati o svemu i sve opcije staviti na stol.

Što kad Vlada stavi ponudu na stol?



Kad Vlada stavi ponudu, za koju će kazati da je konačna i definitivna, ili barem u tom trenutku definitivna, mi ćemo dati našim članovima, svima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja koji su sada u štrajku, to na ocjenu ili procjenu. Obavit ćemo to referendumom. Imamo sve tehničke mogućnosti da to odradimo najdulje za dva dana. Ako ponuda Vlade bude prihvatljiva velikoj većini, tada ćemo sklopiti sporazum. Ako ne bude, Vlada mora ponuditi nešto bolje.

Znači, štrajka se i u ponedjeljak?



Štrajka se i u ponedjeljak.

Gdje?



Podatke o trećem ciklusu štrajka dat ćemo u četvrtak na tiskovnoj konferenciji.

