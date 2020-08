Pred Vladom je još jedna burna jesen i nova runda teških pregovora sa sindikatima. Najave ministra rada Aladrovića da će krenuti u izmjene Zakona o radu te da je upitan iznos povišice za javne službe digle su na noge sindikalne čelnike. Jedni najavljuju prosvjede ako se Zakon o radu bude mijenjao u korist poslodavaca, a javne službe pak ne žele ni čuti za manju povišicu.

Sindikati su najavili otpor promjenama Zakona o radu koje bi omogućile lakše otpuštanje. Ne žele nikakve izmjene tog zakona jer strahuju da bi Vlada i poslodavci našli još puno odredbi koje bi mijenjali na štetu radnika.

''Zato se spremamo i sa svojim različitim oblicima otpora. Ako se to pokuša lomiti preko koljena i na silu, mi ćemo na to znati odgovoriti, pa čak i ako nas kriza u jednom trenutku spriječi. Ili ako je to pitanje zabrane izlaska van, okupljanja i slično, doći će i nekakvo mirnije razdoblje kad ćemo krenuti i po potpise i po sve ono što je moguće'', kaže Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Dok sindikati pristaju jedino na to da se po zakonu teže sklapaju nesigurni ugovori na određeno, poslodavcima su to povezane teme.''Naravno da bismo željeli što više dobrih ugovora na neodređeno vrijeme i lakši način da se svi oni koji neadekvatno sudjeluju u radnom procesu mogu poslati negdje drugdje. Onih koji dobro rade ni po kakvom zakonodavstvu nijedan se poslodavac ne želi rješavati'', kaže glavni direktor HUP-aLiječnici pak ne žele ni čuti za manju povišicu jer, kažu, zdravstvo čuva ekonomiju. Oko božićnice su spremni na pregovore, ali ističu kako nisu sve javne službe dale jednak obol u borbi protiv pandemije.

''Osobno mislim da najviše napora i najveći teret u ovoj situaciji podnose upravo zdravstveni radnici i u skladu s tom činjenicom mislim da treba razmišljati i u pregovorima za povišicu'', smatra Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.



Podrška stiže od resornog ministra. ''Načelno, ja bih mogao reći da nismo svi tijekom ove krize jednako opterećeni, tu se moram složiti s vama'', kaže ministar Vili Beroš.



Na pitanje za ministra Beroša odmah je poželio odgovoriti i ministar policije. ''Kao ministar unutarnjih poslova, moram se složiti da je i policija sigurno ona služba koja je itekako opterećena i u ovoj koronakrizi, ali i u migrantskoj krizi'', kaže ministar Davor Božinović.



A sindikati se slažu - neće dopustiti da se kriza iskoristi za udar na radnička prava.

