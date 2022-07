Sindikati javnih i državnih službi traže veće plaće. U nekim su poduzećima već dogovorili da će plaće rasti sukladno rastu cijena.

Zahtjevi sindikata su jasni. Traže veče plaće. No nije jasno ima li za njih i novca. Koji su konkretni zahtjevi sindikata?

"Plaće moraju pratiti stopu inflacije", kaže sindikalist Vilim Ribić u razgovoru sa Sabinom Tandarom Knezović. "Ljudi ne smiju izgubiti kupovnu moć i to nije samo socijalno pitanje, jer ako pada potrošnja, pada proizvodnja i to se prelijeva na sve ostalo", naglašava.

"Onih 4 posto povećanja plaća koje smo dogovorili, to je inflacija već pojela. Plaća mora rasti 10,8 posto na godišnjoj razini", odlučan je Ribić. "Ovaj sektor ne može opet zaostati s plaćama".

Usporedivši privatni i državni sektor, kaže kako u privatnom sektoru nema dovoljno djelatnika i oni moraju povećati cijenu rada. "No djelatnici se ne mogu samo pretočiti iz državnih u privatne", kaže "Jer tko će vam onda liječiti djecu, tko će ih odgajati? Nije sve u javnim i državnim službama zaposleno u administrativnom sektoru, naglašava ovaj sindikalni veteran.

Ako Vlada na jesen kaže kako nema novaca za povećanje plaća, Ribić kaže kako tada slijede pregovori sa članstvom. "Nitko nije bio pretjerano zainteresiran zbog cijele situacije s ratom u Ukrajini", kaže na pasivnost članstva. "Ali mi smo spremni na prosvjed".

Uzrok inflacije ne vidi u velikoj potražnji nego u cijeni inozemnih energenata i sirovina, no slaže se da ima onih koji "love u mutnom" i da su porasle cijene nekih proizvoda koji "nemaju veze s energentima".

"Tržište ne funkcionira na sistemu je li to pošteno ili ne, već hoće li to netko platiti ili ne", kaže o visokim cijenama nekih proizvoda. "Onaj koji digne cijenu, ako to ne može prodati, on će brzo cijenu sniziti, no dok god ima kupaca, tržište tako funkcionira".

Za kraj je o promijeni na vrhu sindikalne scene i svojoj zamjenici Vilim Ribić rekao, "U Vladi će sigurno plakati za mnom".

