Izborni komentatori: "Milanović ima iznenađujuće malo donacija", "A vidimo gdje srce vuče gospodina Milinovića..."

U studiju Dnevnika Nove TV gostovali su izborni komentatori Darko Milinović i Gordan Maras.

O predsjedničkim izborima i kampanjama razgovarali su s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović.

"Skoro da bi vam bilo zanimljivije da ja ispričam kako sam probio snježne nanose nego ova predsjednička kampanja", našalio se Milinović.

Maras je poručio da nije previše zapamtio oko ove predsjedničke kampanje, koju je dijelom obilježila i tragedija u Prečkom.

"Ova bizarna epizoda s Mile Kekinom - zapamtio sam to da mnogi idu u kampanju da bi se profilirali za neke buduće političke angažmane i da bi profilirali svoje stranke poput gospođe Branke Lozo ili Marije Selak Raspudić.

Primijetio sam da nema niti nekih upečatljivih slogana jer malo njih uopće priča o svom programu, o tome što bi napravili. Malo se njih stavi u poziciju predsjednika i stvari koje on uopće može napraviti, nego imamo poruke općeg tipa - "Predsjednik iz naroda", "Marija za Hrvatsku", "Ja ću raditi za narod, ne za plaću"... Smatram da se mi malo više pozabavimo komunikacijskom strategijom bi došli do kvalitetnijeg slogana. Ovo je jedna od manje zanimljivih kampanja koje sam ja pratio, kandidati su zakazali", rekao je Maras.

Milinović objašnjava da postoji inflacija kandidata.

"Postoje tri, četiri, relevantna kandidata od kojih za dva ankete predviđaju da će ući u drugi krug, a to su Zoran Milanović i Dragan Primorac, a ostalo je inflacija kandidata. To sve ne dolazi do ušiju birača. Mislim da će prvi krug proći prema prevdiđanjima, a onda će drugi biti zanimljiviji", rekao je.

Milinović je rekao da se kandidati ne bave temama koje obuhvaćaju ovlasti predsjednika.

"Ja nisam siguran da svi kandidati znaju ovlasti predsjednika, netko najavljuje da će biti dostupnija zdravstvena zaštita, da će smanjivati poreze - To znači da se ne snalaze u kampanji".

Primorac je najviše potrošio na kampanju, ali je i najviše dobio. Maras smatra da će zbog toga i ući u drugi krug, a da je to osigurao HDZ koji kao visoko disciplinirana organizacija.

"Kada vidite donatore i koje su iznose dali - tu nema viđenijeg HDZ-ovca koji je dao ispod 1000 eura. To je praksa koja već dugo u HDZ-u tako funkcionira, tu se zapisalo stotine i tisuće ljudi i on je skupio taj iznos. Na taj će način i izvući birače na birališta, te objektivno kada pogledate sve rezultate proteklih izbora, HDZ je uvijek postizao bolje rezultate nego što sada u anketama stoji Primorac", rekao je.

Milinović objašnjava da je HDZ potrošio najviše novaca na kampanju, ali ima nestranačkog kandidata, a Milanovića opisuje kao favorita kojemu ni ne treba toliko.

"Ne treba zaboravit niti Selak Raspudić", kazao je Milinović, na što se Maras našalio:

"Vidimo gdje srce vuče gospodina Milinovića, malo iznenađujuće."

"Pa da, ona je na mom političkom spektru iako još nisam odlučio za koga ću glasat", odgovorio je Milinović.

Maras se nadovezao i rekao da ima iznenađujuće malo donacija za Milanovića, ali i da je proces doniranja prilično kompliciran u njegovom slučaju.

"Očito su procijenili da im to nije od primarnog značaja. Milanović ima vrlo jasnu poruku - "Predsjednika za predsjednika", njega birači znaju".

Maras nadodaje da je Milanović naznačio da je on jedini i zadnji čovjek koji stoji između toga da HDZ osvoji sve institucije u RH.

