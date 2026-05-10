Sindikat policije o ubojstvu u Krapini: "Duboko smo potreseni, ovo je poziv na ozbiljan razgovor"

Sindikat policije Hrvatske izrazio je sućut obitelji, prijateljima, kolegicama i kolegama Roberta Grileca, voditelja Službe kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske, koji je jutros ubijen u Krapini.

"Duboko smo potreseni. Ubijen je naš kolega. Policijski službenik, profesionalac, čovjek koji je svoj radni vijek posvetio službi, sigurnosti građana i policijskom pozivu. Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj. Danas je jedna obitelj ostala bez svog najmilijeg, a policijska obitelj bez kolege. Sindikat policije Hrvatske najoštrije osuđuje ovaj brutalan čin nasilja", poručili su iz Sindikata.

"Ovo je trenutak za sućut, ali i trenutak za ozbiljnu opomenu. Nasilje prema policijskim službenicima ne smije postati vijest koja traje jedan dan. Ne smije postati još jedan tragičan događaj koji ćemo oplakati i samo osuditi", dodali su.

Iz Sindikata su također napomenuli da policajci svakodnevno ulaze u situacije od kojih se drugi odmiču.

"Ljudi koji dolaze kada je najteže, koji se nose s agresijom, prijetnjama, nasiljem, ljudskim tragedijama i rizicima koje većina građana nikada neće vidjeti izbliza. I taj posao ne završava završetkom smjene. Njegove posljedice, rizici i teret ostaju i nakon radnog vremena. Zato i zaštita policijskih službenika ne smije biti samo tema nakon tragedije, nego trajna obveza države i društva", navodi Sindikat.

"Danas je teško govoriti, ali moramo poručiti: društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti. Policajci moraju biti zaštićeni. Njihovo dostojanstvo mora biti zaštićeno. Njihove obitelji moraju znati da država stoji iza njih ne samo kada ih ispraća, nego i dok rade, žive i nose teret službe", dodaje se u priopćenju.



"Robert Grilec bio je cijenjen policijski službenik, kolega i profesionalac. Njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija. Ona je bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet", nastavlja se.

Sindikat policije Hrvatske podsjeća da se već dugo upozorava da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla.

"To nije dio posla. To je problem društva. I to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore. Očekujemo da se sve okolnosti ovog strašnog događaja temeljito utvrde. Očekujemo i da ova tragedija ne ostane samo još jedna crna vijest, nego ozbiljan poziv na razgovor o stvarnoj sigurnosti policijskih službenika u Hrvatskoj", poručuju iz Sindikata.

"Sindikat policije Hrvatske još jednom izražava iskrenu i duboku sućut obitelji Roberta Grileca, njegovim prijateljima te svim kolegicama i kolegama koje je ova tragedija pogodila. Počivao u miru", zaključuje se u službenom priopćenju.