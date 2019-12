Sindikat hrvatskih učitelja oglasio se nakon burnih reakcije na ponudu Vlade koju su sindikati prihvatili i time prekinuli štrajk učitelja. Bura u javnosti se podigla jer ponuda kojom rastu koeficijenti složenosti posla učiteljima ne uključuje nenanstavno osoblje, već će njima plaća povećavati kroz dodatke na plaću.

Sindikati u obrazovanju prihvatili su ponudu Vlade kojom će se koeficijent složenosti posla povećati za 6,11 posto, i to po modelu 3+1+2. Koeficijent će tako od 1. prosinca rasti za 3. posto, 1 posto od 1. lipnja iduće godine te 2 posto od 1. siječnja 2021. godine.

Buru reakcija izazvalo je to što se povećanje koeficijenata odnosi samo na nastavno osoblje, dok će nenastavnom osoblju u obrazovanju po istom modelu povećati plaća kroz dodatke. Dogovorena je izmjena uredbe o koeficijentima i sporazum o dodacima na plaću za nenastavno osoblje postocima 3+1+2, što kumulativno iznosi 6,11 posto.

Iz Sindikata hrvatskih učitelja sada su se oglasili na Facebooku poručivši da nitko nije zakinut.

''Poštovani svi,

Nitko nije zakinut! Ostvarili smo povećanje koeficijenta složenosti poslova kroz tri koraka za 6,11 posto za sve učitelje, nastavnike, stručne suradnike i odgajatelje u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Ostvarili smo povećanje koeficijenta složenosti poslova za tajnike i računovođe za devet posto.

Ostvarili smo povećanje plaća za nenastavno osoblje kroz dodatke na plaće za 6,11 posto uz jednaku dinamiku povećanja kao i povećanje koeficijenata učitelja/nastavnika.

Kako koeficijenti nenastavnog osoblja nisu zaostajali za koeficijentima istih radnih mjesta unutar javnih službi nismo mogli ostvariti povećanje plaće kroz koeficijente, već kroz dodatke na plaće.

Zahvljajujući našem štrajku povećat će se osnovica za plaću u 2020. godini za sve zaposlene u javni službama za 6,12 posto u tri koraka po dva posto'', priopćili su iz Sindikata hrvatskih učitelja.

''Koliko košta obraz, gospodo sindikati?'', Ako je točno to što pišete za spremačice, kuharice i domare onda je javnost to trebala znati prije a ne poslije. Ovako svi mi sutra idemo na nastavu crvena obraza'', samo su neki od komentara na priopćenje Sindikata. ''Novi koeficijent tajnika je 1,284 (sada 1,212). Koeficijent učitelja: 1,406. Kako ste nas to zastupali?'', pitala je sindikata jedna tajnica.