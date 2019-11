Čak šest sati trajao je sastanak u Vladi između predstavnika sindikata obrazovanja s predstojnikom Ureda premijera Zvonimirom Frkom Petešićem. Dogovor nije postignut, a pregovore nastavljaju u utorak. Za razliku od predstavnika sindikata, Frka Petešić je djelovao nešto zadovoljniji sastankom. Sindikati su zatražili i objašnjenje zbog čega je policija ulazila u škole u Krapinsko-zagorskoj županiji i popisivala nastavnike koji su išli na prosvjed u Zagreb.

23:00 "Pregovore nastavljamo sutra, štrajk se nastavlja. Ukoliko sutra završimo pregovore ići ćemo na referendum. Molim vas da istražite istraživanje policije popisa prosvjednika što smatramo zastrašivanjem", rekao je Branimir Mihalinec nakon sastanka.

Mihalinec nije htio govoriti o detaljima sastanka, čak nije htio reći ni je li zadovoljan. "Najbolje da o tome ništa ne govorimo, da ne dajemo lažne nade ili nade", rekao je Mihalinec. Na pitanje novinara kako je u petak ipak davao neke izjave, Mihalinec je na tren zastao pa kratko rekao: "Tad sam se opekao."

Sindikalisti su rekli da su tijekom sastanka pitali i zbog čega su policajci ulazili u škole u Krapinsko-zagorskoj županiji i popisivali one koji su se uputili na prosvjed u Zagreb. "Dobili smo informaciju da su željeli procijeniti koliko će autobusa doći na prosvjed. Zatražili smo i od povjerenika iz drugih županija je li se to događalo i kod njih", rekli su sindikalisti, dodajući da su ionako unaprijed najavili da će iz Krapinsko-zagorske županije doći 200 autobusa.

Šprem je rekla da je sastanak bio iscrpljujući. "Vidite koliko je sastanak trajao, a sutra ćemo vidjeti koja su moguća rješenja", rekla je Šprem, dodajući da je "više opcija na stolu".

Frka Petešić je nakon razgovora novinarima rekao da misli da ima pomaka i da su pregovori bili "jako konstruktivni"

"Razgovaramo o tome na koji način to napraviti imajući u vidu mogućnosti i činjenicu da je proračun već izglasan i da smo na kraju godine. Tražimo održiva rješenja, koja neće značiti veću presiju na porezne obveznike, a koja će u najvećoj mjeri zadovoljiti zaposlene u obrazovanju, dok se dugoročno ne riješi pitanje koeficijenata", rekao je Frka Petešić.

O detaljima ni on nije htio govoriti, ali je potvrdio da se razgovara i o dodacima na plaću.

Na pitanja o policijskoj kontroli u Krapinsko-zagorskoj županiji, Frka Petešić je rekao da se to radi zbog - regulacije prometa. "Da se može znati da li dolazi pet ili trideset autobusa. To je informacija koju imam", rekao je Frka Petešić.

21:38 Sindikati su na sastanku s predstavnicima Vlade postavili pitanje vezano za dolazak policije u dvije škole na području Krapinsko-zagorske županije. Naime, Sindikati su dobili dojavu kako se policija o prosvjedu i prosvjednicima raspitivala u dvije škole. Dojava im je stigla od sindikalne povjerenice koja je zbog bolesti ostala u školi i nije išla na prosvjed.

Kaže da je nakon odlaska kolega na prosvjed, u školu došla policija, koja je tražila njezine osobne podatke, ispitivala je tko je oprganizator prosvjeda i koliko je kolega išlo na prosvjed. Kaže da je zatečena svime, odgovarala na pitanja kao malo dijete. Napominje kako je policija potom otišla u susjednu školu u kojoj su bili na dan prosvjedne akcije Potrubi za obrazovanje.

Postavila je pitanje je li škola kriminalna organizacija ili mjesto odgoja i obrazovanja i može li njihovo dostojanstvo, nakon ovoga, biti još manje.

Neslužbeno doznajemo da bi mogla biti riječ o rutinskoj provjeri koja se obavlja iz sigurnosnih razloga.

19:24 Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak neslužbeno doznaje kako Vladina ponuda, osim što ide u smjeru dodataka, a ne i koeficijenata sadrži i "instant" rješenje, kako se plaće ne bi povećavale tek od lipnja, već i nešto brže. "Možda čak i idući mjesec ili početkom godine, no sindikati su tu ponudu ocijenili dosta skromnom. Štrajk će se prekinuti ukoliko Vlada ponudi 6,11, no čuli smo predstavnike Vlade, to je nemoguće", javila je reporterka Martina Bolšec Oblak.

Otkriva kako bi sastanak mogao potrajati još nekoliko sati, da Vlada u današnju ponudu nije uvrstila dio nematerijalnih prava na koje su se učitelji požalili te da na današnjem sastanku nema premijera.

"Premijer je u Osijeku na obilježavanju obljetnice HDZ-a. No, sindikate je kratko na početku sastanka pozdravio njegov savjetnik Radovan Fuchs. Sastav Vladinog tima isti je kao u petak, tu su premijerovi najbliži suradnici i savjetnici ali nema ministra. Pozvali su danas više sindikata - i Nezavisni sindikat znanosti Preporod.

Svaka odluka ide na referendum članstvu, a to traje u najboljem slučaju jos barem dva dana", napominje.

17:55 Predstavnici sindikata obrazovanja nakratko su, zbog konzultacija, napravili pauzu od pregovora u Banskim dvorima. Kako neslužbeno doznajemo, Vladina ponuda ne ide u smjeru izmjene koeficijenta već dodatka, a time sindikati nisu zadovoljni, odnosno smatraju da je Vladina ponuda skromna.

Sastanak sindikalnih predstavnika s predstojnikom Ureda premijera Zvonkom Frkom Petešićem počeo je u 16 sati, a sindikalisti kažu da nije pregovaračke nego konzultativne prirode jer Frka Petešić nema mandat s njima razgovarati o promjeni koeficijenata.

"Ponuda koju nam je dala Vlada vrlo je mala", rekla je glavna tajnica Sindikata učitelja Ana Tuškan novinarima te dodala da se raspravlja samo o dodacima.

Neslužbeno se doznaje da je Vladina ponuda toliko skromna da sindikatima nije prihvatljiva.

Na sastanak su stigli predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec, Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja, Igor Radeka iz Sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Željko Stipić iz Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod te Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Šprem prije sastanka: "Nisam optimistična"

Uoči sastanka Sanja Šprem poručila je kako nije previše optimistična u vezi današnjeg sastanka te naglasila kako neće pristati na ništa ispod 6,11 posto većih koeficijenata.

"Nisam optimistična, Vlada nije pokazala želju da riješi problem. Svi smo svjedoci ignoriranja i podcjenjivanja i davanja neprihvatljivih ponuda. Očekivala sam da na sastanku bude i premijer. On snosi odgovornost što 31 dan su svi zaposlenici u štrajku. Vlada mora preuzeti odgovornost za svaki dan proveden u štrajku.

Ponuda ide na referendum kada bude konačna. Već smo puno puta čuli da je riječ o zadnjoj ponudi, ali ipak nije bila. Ako danas bude zadnja ponuda, mi ćemo je dati našim članovima na izjašnjavanje. Ako ponuda bude 6,11 možemo i danas završiti sa štrajkom. Ispod toga - ništa", rekla je Šprem.

Vilim Ribić rekao je uoči sastanka da nije toliko bitno koliko se nudi, već kada se nudi i u kojem rasporedu. Kaže kako se oko toga može pregovarati. Očekuje ponudu od 6,11 posto.

"Ako mislimo dobiti, ne smijemo izgubiti", rekao je Ribić.

Sindikalisti Ribić i Radeka uoči sastanka

Na sastanak je stigao i Radovan Fuchs, koji je kazao da vjeruje da će se danas pronaći neko rješenje, ali nije htio kazati o kakvim je ponudama riječ.

U zgradu Vlade je stigao i akademik Zvonko Kusić, premijerov savjetnik, koji također nije želio o ponudama, ali je kazao kako očekuje da će sastanak danas trajati kraće nego onaj održan u petak.

Podsjetimo, na Trgu bana Jelačića danas je održan veliki prosvjed zaposlenih u obrazovanju, na kojem se, prema tvrdnjama organizatora, okupilo više od 40.000 ljudi.

Premijer Andrej Plenković jutros je izjavio da je Vlada čula poruku sindikata obrazovanja i očekuje da će tijekom dana s njima biti postignut dogovor.

Sindikati štrajkaju već 31 dan, prvo po cirkularnom modelu, a od prošlog utorka krenuli su u opći štrajk, tako da su učenici dosad izgubili 11 dana nastave. Štrajkaju tražeći povećanje koeficijenata složenosti poslova u obrazovanju za 6,11 posto, kako bi se riješio problem zaostajanja njihovih plaća u odnosu na druge javne službe.

Vlada im je dosad nudila povećanje osnovice u idućoj godini za 6,12 posto, po modelu 2+2+2 posto, te izradu analize plaća u javnim službama, u okviru koje će biti uređeni koeficijenti u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja. Ako novi sustav koeficijenata ne bude gotov do kraja lipnja, Vlada je ponudila i dodatak na plaću od 2 posto. (M.T./V.P./Hina)