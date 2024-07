FOTO Sin bivšeg guvernera HNB-a ponovno na sudu, napao ženu: "Misliš pobjeć‘? Treba vas ubiti i istrijebiti!"

Sin bivšeg guvernera HNB-a, Vedran Rohatinski (38), ponovno je stigao na Općinski kazneni sud u Zagrebu šest godina nakon što je pravomoćno osuđen na nasilničko ponašanje u obitelji.

Rohatinski se inače nalazi iza rešetaka remetinečkog zatvora od 16. svibnja nakon što se tri dana ranije iskalio na ženi koju je pokušao teško ozlijediti i kojoj je prijetio smrću. Nanio joj je ozljede podlaktice, šake, gležnja i obraza, a uz to joj je i prijetio.

"Misliš pobjeć? Nitko te od mene neće spasiti. Treba vas ubiti, istrijebiti. Ubit ću te, lopovi jedni", rekao je Rohatinski nakon čega ga je žena prijavila policiji.

Nakon tri tjedna Općinsko kazneno državno odvjetništvo je protiv Rohatinskog podignulo optužnicu te za njega traže godinu dana bezuvjetnog zatvora. Pred sudcem je rekao da nije kriv.

Tužiteljstvo je predložilo da se tijekom suđenja pročita sva materijalna dokumentacija uz iskaze žrtve i svjedokinje. Zatražili su i da se provede sudsko medicinsko vještačenje ozljeda žrtve.

Rohatinski je odbio prijedloge te je negodovao zbog toga što ga je fotograf Cropixa snimao tijekom saslušanja.

"Nisam suglasan. Želim da se vještači moj mobitel i moj email. Ja to govorim još od prvog dana. Rekao sam to policiji, a dao sam i sve svoje šifre. Ne znam zašto se to već nije vještačilo", rekao je.

Odvjetnik žrtve predložio je da se ona ispita putem audio-video uređenja s obzirom na to da i dalje strahuje od optuženog. Rohatinski je pak negirao krivnju te se prisjetio kako ga je majka dan ranije zvala i rekla mu da su im kuću gađali jajima.

Rekao je da je požurio kući i cijelu noć proveo dežurajući. Istražiteljima je pokazao i poruke koje je primio od djevojke.

"Dobio sam prvo poruku ‘Neću stati, zapamti‘, a potom i email od nje: ‘Danas su bila 3 jaja, a sutra će biti bombice gorke. Vidim da teško hodaš, riješit ćemo i to‘. Tog dana, dakle, nisam bio na parkiralištu kafića niti sam joj prijetio", rekao je Rohatinski istražiteljima koji je odgovorio i na pitanje konzumira li alkohol i drogu.

Priznao je da triput tjedno popije nekoliko piva, a da kokain ne konzumira od perioda nakon očeve smrti. Potvrdio je i da je vjerojatno konzumirao pive tog dana kada ga se tereti da je napao djevojku.

Njezina priča potpuno je drugačija. Tvrdi da ju je Rohatinski presreo, prijetio joj pa ju potom izudarao, a sve je vidjela i njezina prijateljica, piše Jutarnji list.

Rohatinski je dosad tri puta prekršajno osuđen zbog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o obveznim odnosima osiguranja. Također je i triput osuđivan zbog kaznenih djela prijetnji smrću, krivotvorenja isprava, nanošenja tjelesnih ozljeda i povreda djetetovih prava.