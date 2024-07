Bankari po danu, glazbenici po noći: "Uvijek gaže počnu pristojno, s nekim funkom i jazzom, a završi se s Mišom Kovačem"

Aktualno Galerija +13 Galerija 1/18 >>

3, 2, 1, akcija! Rekla bi vokalistica Romana i dala znak kolegama u bendu da počnu svirati. Uslijedili bi taktovi koji bi odmah namjestili osmijeh na lice, a tijelo, koliko god umorno bilo od dnevnih obveza, počelo bi plesati.

Jednostavno vas preuzme ta dobra energija, živost, sreća koju odašilju, uživanje u tome što rade, ljubav prema glazbi. A protiv ljubavi se ne ide, nikada. Oni su bankari po danu, glazbenici po noći. Zaposlenici Addiko banke koji imaju svoj Addiko bend.

"Sve je počelo dosta spontano, na jednom afterwork piću gdje sam shvatila da nekoliko kolega iz banke svira i pala mi je na pamet ideja da bismo mogli osnovati Addiko bend", priča nam Mia Lasić, osnivačica benda i specijalistica za digitalni marketing.

Proba Addiko benda (Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio)

Od kave do svirke na svim internim događanjima

Spontana kava i razgovor prerasli su u spontani projekt i veliki poduhvat u kojem Addiko bend već godinama svira na svim internim događanjima; od rođendana preko team buildinga do božićnih i afterwork partyja. Nema gdje ih nema i tko ih unutar banke ne zna.

Otkad je kao mala prvi put uzela gitaru u ruke, znala je da će glazba zauzimati velik dio njezina života. Ljubav prema glazbi dovela ju je do grupe istomišljenika s kojima, bez obzira na to što su u različitim odjelima, pa čak i na različitim stranama Hrvatske, dijeli i dobro i ono malo manje dobro. Zapravo, sve.

"Izazov je organizirati probe i dogovoriti sve to, ali je ljepota to što smo po danu u radnim izazovima i zadacima, a navečer smo na nastupu, bend, publika i to je ta ljepota kada glazbu možemo prenijeti svojim kolegama", priča nam Mia.

Nikola Raguž, bas-gitara (Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio)

Bankari po danu, glazbenici po noći

Njih petero je core Addiko benda. Romana za mikrofonom, Mia na bubnjevima, Alan na gitari, Nikola na bas-gitari, Davor za klavijaturama i na saksofonu. Preko dana, u Addiko banci, Mia je specijalistica digitalnog marketinga, Romana interna trenerica koja drži sve vrste edukacija vezanih za poslovanje s klijentima i mrežu poslovnica, Alan je stručnjak za upravljanje tržišnim podacima, Nikola voditelj poslovnih odnosa, a Davor stručnjak za baze podataka.

Iza njih je šest godina sviranja, 45 svirki Addiko benda, najmanje 600 vjernih obožavatelja na svakom božićnom partiju Addiko banke i prosječno 180 minuta svirke po gaži.

Kada palice za bubnjeve nisu u rukama, Mia kormilari svijetom digitalnog marketinga u Addiko banci. Ondje je od 2017. godine i, kako i sama kaže, profesionalno je rasla zajedno s bankom i promijenila nekoliko odjela i pozicija. Danas u odjelu digitalnog marketinga pokriva sve digital touch pointove i komunikacijske kanale, od web-stranice i društvenih mreža do oglašavanja.

Mia Lasić, specijalistica za digitalni marketing (Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio)

"Obično ujutro već imam jedan super pametan plan koji se izjalovi do 10 ujutro zbog hitnih i bitnih stvari. Ali to je čar posla u marketingu, jako je dinamično i izazovno, pogotovo u digitalnom marketingu, koji nikad ne spava. Generalno, jako puno sastanaka, koordinacija, poziva, što interno, što s našim agencijama, Addiko bankama u drugim zemljama. Ja bih rekla da je to rollercoaster emocija tijekom dana, od prekrasnih trenutaka sreće, radosti, veselja, slavljenja uspjeha do lupanja glavom u zid", kroz smijeh će Mia.

"Najljepše je kada vas struka prepozna i nagradi." (Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio)

I ona pamti poslovne brojke koje su obilježile njezinih 88 mjeseci rada u banci. Tu je i milijun minuta na sastancima na Teamsu, 42 kampanje koje je vodila i 10 nagrada i priznanja za kampanje i projekte u protekle tri godine.

Najljepše je kada vas struka prepozna i nagradi

U Addiko banci nema nepotrebnih formalnosti u komunikaciji niti dubokih hijerarhijskih struktura. Većinom se oslovljavaju s 'ti' i ono što se na prvu vidi, nastoje raditi i surađivati u što opuštenijoj i otvorenijoj atmosferi. Grade odnose od povjerenja i ono što je jako važno, znaju da mogu računati jedni na druge. Jedino tako mogu biti agilni i radoznali inovatori u bankarstvu. Addiko banka zato se ponosi i na glas to voli reći, svojim netipičnim, modernim, pristupačnim i dinamičnim bankarima.

Ali kao mala, Mia, magistrica ekonomije nije baš tako zamišljala bankare. Zamišljala ih je kao i većina drugih – lijepo obučeni ljudi koji po cijele dane broje novac. Ljudi u Addiko banci jesu lijepo obučeni, priznaje, ali neformalno i ne broje novac cijeli dan. Broje priznanja i nagrade koje stalno stižu, kao i ona za edukativni serijal o uvođenju eura. I to je najljepši dio posla, priznaje Mia – kada struka prepozna i nagradi njihove ideje, kada slave uspjehe i dobre rezultate.

Alan Sredić, gitara (Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio)

Uspjeh je i odsvirati svaku gažu. Naći se na probama, dogovoriti playlistu, nekoliko sati držati publiku u euforiji, izmamiti plesne korake i stvoriti feel good atmosferu. Onu u kojoj možeš pustiti glas jer se dobro osjećaš. A u takvoj atmosferi i neugodni trenuci na pozornici postaju – smiješni.

"Anegdota je da smo krenuli na božićnom partyju, dim, mašina, ugasila se svjetla, bend se posložio, kreće električna gitara, distorzija kolega Sredić i AC/DC i na prvom refrenu pukne mu žica. Okej, izvukli smo se, ali da, bilo je izazovno", kroz smijeh se prisjeća Mia.

Ekipa, sretno dalje! Što više poslovnih uspjeha, glazbenih nastupa, anegdota za sjećanje, dugih ovacija i još dužih osmijeha. Vidimo se u Areni jednog dana!



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Addiko Bank po najvišim profesionalnim standardima.