Kako se prenosi legionela i koji su simptomi?

U KBC-u Zagreb u utorak je umrlo troje pacijenata zaraženih legionelom. Legionarska bolest uzrokovana je bakterijom legionelom, a najčešće se očituje kao atipična upala pluća. Nalazimo ih u manjim količinama u rijekama i jezerima, ali kada uđe u vodene sustave – ova bakterija predstavlja opasnost za ljudski organizam.

Inkubacija ove infekcije može trajati od dva do deset dana. Simptomi koji je prate su visoka temperatura, suhi kašalj, mučnina, povraćanje i glavobolja.

"Čovjek se može zaraziti udisanjem sitnih kapljica tzv. aerosola u kojima se nalazi ta bakterija odnosno njihovim ulaskom u dišni sustav. Ne može se zaraziti tako da pije tu vodu nego baš udisanjem", rekla je Tatjana Nemeth Blažević, epidemiologinja HZJZ-a te detaljnije opisala simptome.

"Može uzrokovati blagu bolest, sličnu gripi, povećanom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima i to je onda blaži oblik. Kod ljudi starije životne dobi, kod osoba s kroničnim bolestima ili oštećenim imunološkim sustavom može dovesti do težeg oblika bolesti uz upalu pluća. Može i u pet do 15 posto slučajeva biti i smrtonosna“, rekla je Nemeth Blažević.

