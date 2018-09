Gost Dnevnika Nove TV bio je Silvano Hrelja, saborski zastupnik stranke HSU. On je komentirao mirovinsku reformu te otkrio hoće li joj dati svoj glas u Saboru.

Gospodine Hrelja, Ministar Pavić je prije nekoliko dana izjavio da su mirovine u ovoj godini rasle za rekordnih 2 cijela 75 posto - a to je ustvari rast od 70 kuna? Kako komentirate ovakvu izjavu, što može umirovljenik sa 70 kuna?

67 ili 70-ak kuna je malo za prosječnu mirovinu, a još je manje za najniže mirovine. Nije to najveći rast, 2004. je u jednom polugodištu bio rast mirovina od četiri posto, ali rasta mirovina nikad dosta. Ovo u stvari nije rast, ovo je indeksacija utemeljena na zakonu i služi da se očuva kupovna moć mirovina itako svi oni koji danas pričaju o nekakvom ukupnom povećanju od pet posto, to nije istina. To je samo indeksacija kako bi se očuvala vrijednost mirovina. Na ovu razinu povećanja treba iduće godine u proračunu osigurati još dodatnu milijardu kuna, to je matematika velikih brojeva. Kad bi nekako povećao za još pet posto, to bi značilo još dvije milijarde treba osigurati iduće godine u proračunu.

Što ćete poduzeti da zaštitite interese umirovljenika, a i onih koji će to tek postati?

Mi se priključujemo svim aktivnostima sindikata i samostalno imamo svoju političku platformu. Mislimo da nije trebala ovakva reforma, nego da je trebalo reformom obuhvatiti i na drugi način urediti obiteljske mirovine, da se trebalo boriti protiv siromaštva prestankom penalizacije u 70. godini života najkasnije, i još mnogo mjera koje mi imamo. Naravno da ću se boriti, kao jedini predstavnik (umirovljenika) u Saboru i pokušavati objasniti kakve sve anomalije imamo u mirovinskom sustavu i predlagati ću poboljšanja.

Hoćete li premijeru dati svoj glas za ovu reformu?

Ova reforma je vrlo štetna. Ona se od strane Vlade naziva reformom, međutim to je jedan skup restriktivnih mjera i moj glas ne može ići za takvo nešto. Rado bi dao glas kad bi netko uredio obiteljske mirovine, da imamo te mirovine jednako kao i u Italiji, Austriji, Njemačkoj i drugim zapadnim zemljama. Međutim o tome nema riječi, ima riječi o penalizaciji, o produženju radnog vijeka do 67 godina. To su u stvari mjere, a ne reformski potezi.

