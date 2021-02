Predsjednik šibenskoga SDP-a Tonči Restović u društvu s predsjednikom stranke Peđom Grbinom potvrdio je u ponedjeljak novinarima kandidaturu za gradonačelnika ispred šibenske gradske uprave, a Grbin je rekao kako vjeruje da stoji pokraj budućega gradonačelnika.

Kako je rečeno na početku konferencije za novinare, Gradski odbor šibenskoga SDP-a jednoglasno je potvrdio Tončija Restovića za kandidata za gradonačelnika Šibenika.

''Duboko sam uvjeren da stojim pored budućeg gradonačelnika Šibenika“, rekao je Peđa Grbin, ističući da Tonči nije tipičan političar te da je "još kao student bio spreman predsjedniku Franji Tuđmanu, tada najmoćnijem čovjeku u Hrvatskoj, u lice reći s čime se u njegovom radu ne slaže i zbog čega nikad nije mogao podržati njegovu vladavinu''.

Ocijenio je da je Restović "u krugu onih koji SDP čine boljim". ''SDP je politička stranka koja stvara programe i ideje, koja se vodi nekim idealima, ali sve će to ostati neostvareno ako nemamo prave ljude. Tonči je svakako jedan od ljudi koji to može i hoće ostvariti'', rekao je, Grbin, ističući kako s neizmjernim zadovoljstvom podupire Restovićevu kandidaturu za gradonačelnika.

Restović je kao zagrebački student u Maksimiru 1. svibnja 1998. zviždao predsjedniku Tuđmanu i poslije mu rekao da ga smeta crveni karanfil u njegovu zapečku. Tonči Restović je danas istaknuo kako "svi duboko osjećaju da Šibenik može puno bolje".

''Nije fer da ljudi koji vrijedno rade u svojim kvartovima nemaju javnu rasvjetu, nemaju kanalizaciju ili se nemaju gdje parkirati. Nije fer ni da im posao ovisi o njihovoj članskog iskaznici, što sigurno nije tekovina koju u 21. stoljeću trebamo gajiti", rekao je Restović. Ocijenio je da je pandemija "malo ogoljela neke stvari i pokazala nam da ne možemo živjeti na valovima uspjeha turističke sezone".

"Mnogi ljudi su ostali bez posla, mnogi mali poslovi su se ugasili. Bolje od toga možemo samo ako ćemo raditi neke stvari na drugačiji način, a to ne mogu ovi koji se nalaze u gradskim uredima. Moramo uključivati što veći broj ljudi u odlučivanje, moramo raspravljati sa svima i onda zajednički donositi odluke na dobrobit svih. Obećavam da ću kao gradonačelnik slušati želje građana i da ću zastupati njihove stavove'', rekao je kandidat za šibenskoga gradonačelnika.

Na novinarsko pitanje što prigovara aktualnoj HDZ-ovoj gradskoj vlasti, Restović je odgovorio: ''Meni je nepojmljivo da u 21. stoljeću gradska vlast uopće ne razmišlja o tome kako smanjiti cijene vrtića, kako omogućiti besplatan produljeni boravak u školama, kako urediti javnu rasvjetu i kako pomoći gospodarstvenicima u ovoj pandemijskoj krizi.''

Podsjetio je i na nedavno završene projekte u Šibeniku. ''Uređenje glavnoga gradskog trga Poljane je dobra stvar, sigurno puno bolja nego kad su automobili bili parkirani na njoj. Međutim, graditi troetažnu garažu u centru mediteranskog grada, koja će kasnije rezultirati prometnim kaosom, a da nemamo nikakav plan kako ga riješiti, to je potpuno neodgovorno. Taj projekt je koštao stotinu milijuna kuna pa smatram da je to neodgovorno i diletantski", rekao je.

"Drugi veliki projekt ove gradske vlasti je projekt Trokut, a podsjećam da 50 metara dalje imamo Poduzetnički inkubator u kojem već postoje obrtnici i firme koji su tamo zaživjeli. Još malo dalje imamo i iNavisovu zgradu koja je napravljena za istu tu svrhu, a evo sad i taj famozni ABC centar u koji će neki dijelovi tog iNavisa preseliti. Čini mi se da je tih osam milijuna kuna koje je Grad morao platiti za Trokut mogao utrošiti puno bolje'', istaknuo je Restović.

Grbin: Pokušavaju prodati priču da se radilo o nekakvim viškovima cjepiva

Peđa Grbin ponovio je da je cijepljenje preko reda neprihvatljivo. "Ministarstvo zdravstva je donijelo određeni program cijepljenja i tog se programa treba držati. Ako netko krši taj program, onda za to treba odgovarati. Po meni su puno veći problem oni koji su cijepljenje preko reda dopustili. Danas pokušavaju prodati priču da se radilo o nekakvim viškovima cjepiva... OK, ako tih viškova ima, onda treba organizirati da se ona podijele na način da su svakome dostupna, a ne samo onima koji su u bliskoj ili rodbinskoj vezi s onima koji imaju pristup cjepivima. Dakle, ako se prekršio zakon, odnosno redoslijed koji je definiralo Ministarstvo zdravstva, za to netko mora odgovarati. Moralna odgovornost ovdje naprosto nije dovoljna", rekao je Grbin.