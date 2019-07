Budući da su već sad cijene u trgovinama niže, potrošače često buni je li ključ samo u nazivu ili će sezonsko sniženje donijeti stvarno još niže cijene. O čemu se zapravo radi otkrila nam je direktorica Sektora za trgovinu HGK, Tomislava Ravlić.

Prema zakonu o zaštiti potrošača od 1. srpnja počinju ljetna sezonska sniženja, to je sezonski rok koji traje 60 dana. "Tada se jedino snižena roba može prodavati pod nazivom sezonsko sniženje", kaže Tomislava Ravlić.

Danas kreću popusti, koji će se odvijati u tri kruga. Iza 20. srpnja kreće drugi krug sniženja kada će ta sniženja biti još niža. “Finalno sniženje je između 10. i 15. kolovoza. Tada bi cijene trebale biti iznimno prihvatljive“, rekla je Ravlić.

Ljudi se često znaju požaliti da ta sniženja u Hrvatskoj nisu ista kao i u inozemstvu, no Ravlić ističe suprotno. “Ne bih se složila s tom izjavom, u zadnje tri godine i naši trgovci daju sniženja od 70 ili vrtoglavih 80 posto koja se znaju naći“, objasnila je Ravlić. Priznaje da možda to prije nije bilo tako no sada se takva sniženja mogu pronaći i u Hrvatskoj.

Tijekom sezonskih sniženja nekoliko godina unatrag rezultati pokazuju da Hrvati troše 30 posto više nego za vrijeme nekog regularnog mjeseca.

Polako s karticama, treba nešto ostati i za godišnji odmor.

