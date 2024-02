VIDEO Set brzih pitanja u Demontaži Nove TV: Neki odgovori mogli bi vas iznenaditi

U Demontaži Nove TV sučelili su se Damir Habijan (HDZ), Branko Grčić (SDP), Mario Radić (Domovinski pokret), Damir Bakić (Možemo!) i Zvonimir Troskot (Most).

Između ostaloga odgovarali su na pitanja o Zakonu o trgovini, porezu na nekretnine i najboljem ministru gospodarstva. Iznenađujuće, nitko od gostiju prvog sučeljavanja Nove TV ne bi vratio radne nedjelje.

Branko Grčić (SDP) odgovorio je da će sigurno biti promjena: "Da li će to biti sve radne nedjelje, o tom potom", rekao je Grčić.

Bakić bi uveo porez na nekretnine, Troskot i Habijan nisu za uvođenje poreza na nekretnine. Grčić kaže kako na to pitanje nije jednostavno odgovoriti. "Da/ne", to je odgovor, na što je Habijan rekao: "To je odgovor SDP-a".

Pročitajte i ovo DEMONTAŽA NOVE TV Ovo je jedna stvar u kojoj se slažu vladajući i SDP: "Treba nastaviti s ovakvom politikom"

Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović pitala je ggoste tko bi bio najbolji ministar gospodarstva. Gosti su morali izabrati nekog od prisutnih.

Troskot je rekao kako je odgovor: "Nitko od prisutnih".

Pročitajte i ovo SUČELJAVANJE U DEMONTAŽI Zašto su hrvatska jaja najskuplja? "Mi ne možemo ni jaja napraviti kako treba", "Malo sam se zbunio, jesu li jaja ili?"

"Svatko ovdje ima neku kvalitetu. Kompilacija osoba", poručio je Habijan. "Mudar odgovor. Ovdje su ljudi koji su pokazali da su kompetentni", kaže Grčić.

"Rasprava je bila iscrpna, svi barataju podacima, Grčić je možda najviše čitao naš program", rekao je

"Sve su rekli kolege", istaknuo je Bakić.