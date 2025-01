Odlazak na skijanje znači odmor, adrenalin ali i troškove. Kako proći što bezbolnije doznajte u nastavku.

1. Odabir destinacije i planiranje unaprijed

Dobro se informirajte o cijenama skijališta jer nisu sva ista. Općepoznato je da su Alpe i Dolomiti najpopularnija skijališta, no isto tako i jedna od najskupljih. S druge strane skijališta u Istočnoj Europi poput onih u Bugarskoj, Sloveniji ili Srbiji manja su ali i cjenovno pristupačnija. Također, mnoge destinacije nude i popuste za rane rezervacije ili posebne obiteljske pakete. Poželjno je i odabrati fleksibilne datume jer su cijene tijekom vikenda i školskih praznika uvijek više.

2. Kupovina rabljene opreme

Skijaška oprema uključuje skije, štapove, pancerice i potrebnu odjeću. Važno je odabrati kvalitetnu opremu kako bi vrijeme provedeno na snijegu bilo što opuštenije i sigurnije. Na oglasniku Bijelo Jaje nude se i dječje i skije za odrasle osobe u odličnom stanju po znatno povoljnijim cijenama. Također, ako niste ljubitelj skijanja možete pronaći i pristupačnu opremu za snowboardanje.

3. Paketi ''all inclusive''

Mnogi vole sami organizirati prijevoz, smještaj i dodatne aktivnosti tijekom zimovanja no nemojte zanemariti i benefite planiranja s turističkim agencijama. Mnoge turističke agencije imaju ''all inclusive'' pakete koji uključuju smještaj, ski-passove, najam opreme i ponekad čak i školu skijanja. Iako je cijena takvih paketa skuplja, često je ipak povoljnija od one koju biste platili da sve od navedenog plaćate zasebno.

4. Priprema obroka kod kuće

Restorani na snježnim skijalištima odišu toplinom i ugodnom atmosferom, ali također visoke cijene su njihov sastavni dio. Ako vaš smještaj ima kuhinju, pripremite vlastite obroke jer ćete tako znatno uštediti na svom budžetu. Također možete pripremiti sendviče ili grickalice pa u istima uživati tijekom boravka na samom skijalištu.

5. Besplatne ili povoljne aktivnosti

Skijanje zahtijeva kupnju ski pass-eva međutim mnoga skijališta nude besplatne aktivnosti poput sanjkanja, šetanja na snijegu ili klizanja. U ovim mogućnostima možete uživati bez dodatnih troškova.

6. Dijeljenje ski pass-eva

Ukoliko na skijanje idete s obitelji ili više prijatelja možete podijeliti trošak ski pass-eva na način da prije podne u skijanju uživa jedan dio vas dok ostali borave na snijegu, a poslije podne drugi dio.

Prije zimskog odmora svakako je ključno podrobno isplanirati sve, od datuma, lokacije, načina prijevoza i smještaja. Prilagodite svoje putovanje mogućnostima i uživajte u zimi stvarajući nezaboravne uspomene.

