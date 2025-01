DP-ovci u navodnom seks-skandalu s drogom i prostitucijom: "U životu kap alkohola nisam popio, a kamoli kakve droge"

Tko će biti novi ministar ili ministrica poljoprivrede, još se ne zna, ali trebalo bi biti poznato uskoro. Održano je nekoliko sastanaka, a konačnu riječ imat će premijer Andrej Plenković, čiji prijedlog još potom mora dobiti blagoslov Sabora.

"Novi ministar do petka"

O novom čovjeku u Vladi bit će riječi i na redovitom koalicijskom sastanku u Banskim dvorima, a uoči susreta s premijerom saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić kazao je da već imaju ideju tko će biti novi ministar, dok razgovore obavlja predsjednik stranke Ivan Penava.

Nakon što je u javnost izašla skandalozna snimka na kojoj Dabro puca iz pištolja, morao je podnijeti ostavku.

"Koalicija je stabilna, novi ministar će biti imenovan do petka. Znat će se vrlo brzo", rekao je Mlinarić, kojega su novinari pitali i o navodnom novom skandalu u Domovinskom pokretu (DP).

Prema pisanju Nacionala, protivnici DP-a prijete da će srušiti DP snimkama kurvi, cajki i kokaina u vidu navodno seksualno eksplicitnih snimki visokih dužnosnika te stranke na kojima konzumiraju droge.

"Slobodno neka izbacuju sve što imaju"

Nacional piše da je dobio uvid u optužnicu povezanu s prostitucijom i nacrt izjave žene osumnjičene za prostituciju u tom slučaju, koja ozbiljno kompromitira visokog dužnosnika DP-a koji obavlja istaknutu javnu funkciju, a navodno je plaćao seksualne usluge.

"Visoki dužnosnik Domovinskog pokreta lažno se predstavio i platio 400 kuna za masažu i seksualne usluge. Bila sam uvjerena da je sportski trener. Tek kad sam ga kasnije vidjela na televiziji, shvatila sam da je političar", stoji u izjavi navodne eskort-dame.

Nacional je, također tvrdi, dobio i uvid u veći broj fotografija i videosnimki također politički neugodnih za više istaknutih članova DP-a koji trenutačno obnašaju visoke državne funkcije, i u Saboru i u Plenkovićevoj administraciji.

"Mislim da smo ovim što Nacional objavljuje i taj polusvijet koji to objavljuje dotakli novo dno, pogotovo u novinarstvu. Neka slobodno izbace snimke. Za sebe mogu govoriti, ali i za svoje kolege, u životu kap alkohola nisam popio, a kamoli kakve droge, kakva bančenja. To neka slobodno izbace ako im je to novinarstvo, slobodno neka izbacuju sve što imaju", kazao je uoči početka koalicijskog sastanka Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, koji tvrdi kako sigurno zna da nema još kompromitirajućih snimki.

"To je onaj polusvijet koji je Domovinski pokret odsjekao u osmom mjesecu, mi smo se toga riješili", kazao je Mlinarić te, dok su iza njega stajali ostali DP-ovci, među kojima i Josip Dabro, dodao: "Iza mene su časni i pošteni ljudi koji idu na sastanak u Vladu i vodimo brigu o hrvatskoj državi i hrvatskom narodu, a ne da se bavimo polusvijetom, mi taj polusvijet nikada nismo bili niti ćemo biti."

