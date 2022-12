Šest obitelji uoči Božića doznalo je istinu o svojim najmilijima. Završena je identifikacija šest osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu. Među identificiranim osobama su i dva hrvatska branitelja za kojima se traga od 91. i 92. godine.

S tugom u očima Klaudija Marijanović se prisjeća kad je posljednji put vidjela svog oca. Imala je svega 12 godina. Otac joj je zarobljen u Begejcima, razmijenjen i otada mu se gubi svaki trag.

"Oni su rekli hajde Stipa i ti s nama, ovi koji su bili jači... A on samo njima odmahne rukom jer je bio jako pretučen. 'Idite vi, znam ja put do svoje kuće'", ispričala je kći ubijenog branitelja reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

Ali nažalost nije ga pronašao. Klaudija je oca tražila više od 30 godina.

"Uvijek sam očekivala da će on doći. I čekala sam taj dan, hoće li mi ikad otvoriti vrata. Da upozna i svog unuka i svoju unučicu."

Iako nije došao na vrata napokon ga je pronašla. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su kod Mirkovaca.

"Pa pao mi je kamen sa srca. I sad znam gdje ću mu svijeću upaliti. I jako mi to puno znači."

Da je proživio srpsku torturu pokazuju nalazi. Nije imao vilicu, imao je prijelom lijeve plućne kosti te rebara, a kao posljedica djelovanja više projektila iz ručnog vatrenog oružja. To je uzrokovalo smrt, piše u njegovom nalazu.

Imao je težak život, za života sahranio je troje djece. Jedina mu je ostala Klaudija. Ona je ipak pronašla svoj mir. A svaki pronalazak budi nadu kod majki koje tragaju za svojom djecom.

"Nada i vjera nas drže. Stalno se nadaš. Kad se ovako nađe jedno, dva tijela onda misliš, sad će se netko jos naći, pa možda i moje," priča Spomenka Kušić, majka nestalog branitelja iz Vinkovaca.

Spomenkin sin Mirabelo imao je 24 godine kad je nestao.

"Po zadnjem svjedoćenju imam da je odvezen u Trpinju u Vupikov hangar, na Bobotski kanal, tamo ubijen i zakopan. Međutim, ekshumacija je prošla, njega tamo nije našla."

Nema ekshumacije kojoj nije prisustvovala.

"Kad gledaš što se radilo, što se nade od ostataka naše djece, to treba gledati, pretrpjeti, a mi to tako 30 godina u nekom iščekivanju. Onda ja lijepo kažem, ja sam još u 91. godini. 91. je otišao, ja ga nisam našla. Ušla sam u neki tunel i nemam uopće izlaz. A opet kažem, valjda će me obasjati jedna zraka sunca da ga nađem."

"Najteže je onima koji još uvijek tragaju za nekim svojim": Djeca poginulih i nestalih odala počast žrtvama Ovčare

Spomenka je članica prve osnovane udruge u Hrvatskoj za traženje nestalih osoba Hrvatska majka Vinkovci. Izdali su i knjigu u kojoj su nestali s njihova područja. Od njih 120, tragaju još za 27 osoba.

Hrvatska danas još traga za 1816 osoba. U 2022. godini identificirano je 49 posmrtnih ostataka branitelja i civila iz Domovinskog rata. Obitelji od Srbije traže samo jedno.

"Da nam da informacije o masovnim i pojedinačnim grobištima, da otvori arhive koji su ključ rješenja i da osim deklarativne volje koju izražava pokaže stvarnu volju u pronalasku premještanih grobnica koje su najveći problem", kaže Ljiljana Alvir, predsjednica SUOZNHB-a.

Kako bi svaka majka imala počivalište svog djeteta.

