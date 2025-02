TI MO'Š GOVORIT

Lijevi i desni kontra Puljka u Splitu, a tu je i Kerum: "Sad će ljudi dat' meni glas, a njemu neće dat' ništa"

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak danas se pohvalio projektom nove kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u gradu, a kako cijevi polažu obalom od Splita do susjednog Stobreča poviše cijevi se gradi i šetnica. No, hoće li mu to pomoći u proljeće na lokalnim izborima? Puljak na izbore ide samostalno, a protiv sebe će - osim HDZ-a i Keruma - imati i ljevicu koja slaže blok i planira mu uzeti birače.