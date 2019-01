Politički veteran HDZ-a Vladimir Šeks danas je u Saboru komentirao montirane fotografije ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića koje prikazuju navodnog ministra kako se u društvu prostituke sprema konzumirati kokain.

Poručio je kako ne želi špekulirati tko stoji iza toga, kako kaže, "specijalnog i hibridnog rata".

"Uvijek treba utvrđivati razloge nekog postupka koji je na prvi pogled misteriozan. Treba utvrditi kome to ide na korist, a kome na štetu. To je cijeli arsenal širenja lažnih vijesti koji je maha uzeo diljem Europe i SAD-a, a društvo na njega još traži odgovor. Kada se netko targetira, to nije udar samo na njega već i na instituciju kojoj pripada", kaže Šeks.

Na pitanje očekuje li nas uskoro sličan udar i na premijera Andreja Plenkovića, Šeks je odgovorio: "Moguće, ništa nije isključeno."

Šeks je istaknuo kako svi bitni sigurnosni kontrolni zaštitni mehanizmi moraju ustvrditi pozadinu cijelog slučaja.

Kazao je kako je tijekom svoje dugogodišnje karijere i sam primao prijetnje.

"Te su prijetnje uvijek bile anonimne, nekad telefonom, nekad pismima iskrivljenim rukopisom. U jednom navratu devedesetih sam prijavio policiji jer mi se činilo da je riječ o ozbiljnoj prijetnji, autor nikada nije pronađen", kaže Šeks.