Šokantna ispovijest medicinske sestre s Jordanovca kojoj su u petak napadači slomili zdjelicu i ozlijedili kralježnicu, a koja je u utorak objavljena u Dnevniku Nove TV, odjeknula je Hrvatskom.

Stiže joj podrška od kolega, a ministar zdravstva Milan Kujundžić je najavio više zaštitara i nadzornih kamera u bolnicama. Hoće li to pomoći i u kojoj mjeri?

"Zaletila se svom snagom u mene. Vikala - i ti si ga ubila! I ti si ga ubila! Zgrabila me za uniformu i bacila na štok i na pod. Kako da se ja sutra vratim na taj odjel? Kako da ja gledam te ljude kad mi dođu na odjel? Ja se bojim svoje reakcije! Kako sutra izaći na cestu...", kazala je medicinska sestra.

Ovaj vapaj medicinske sestre iz Dnevnika u utorak kojoj su napadači u petak slomili zdjelicu i ozlijedili kralježnicu stigao je i do ministra. "Nažalost, to je nešto što je s ljudske strane, zabrinjavajuće. To je trauma velika, to nije prvi puta da se dogodilo. Nasilje nad medicinskim osobljem je za svaku osudu", kazao je ministar Kujundžić. "Već je promijenjen na inicijativu ministarstva Kazneni zakon. U značajan dio bolnica već su stavljene kamere i postoje zaštitari. A u tom se pravcu ide i dalje i pripremaju se druge mjere kroz kolektivni ugovor", najavio je.

Imaju zaštitare i kamere, ali to nije dovoljno

Otkako imaju zaštitare i kamere, na Svetom duhu, kažu, ipak su malo mirniji, ali kažu - samo to nije dovoljno. Jer tijekom godina nagledali su se - svega. "Prije par godina bila sam prisutna kada su pacijent i pratnja s pištoljima došli u hitni bolnički prijem. Policija, vrlo neugodno iskustvo. Jako smo bili pod stresom", otkriva Dubravka Ivanić, glavna sestra na hitnom prijemu.

"Hitna je uvijek meta i naši liječnici koji dolje rade, mlađi naročito, su vrlo često izloženi, ako ne fizičkom, onda sigurno verbalnom nasilju i ja bih rekla da su to problemi na bazi dana, da to nisu sporadični slučajevi", opisala je prof.dr.sc. Višnja Nesek Adam, pročelnica objedinjenog Hitnog prijema.

I danas je hitna puna. Svaki dan im kroz ambulante prođe i po 200 pacijenata. A vikendima zna biti svega pa i alkoholiziranih. "U svakom trenutku vi morate imati oči na leđima. Dal' će on pasti, dal' će se nečega dohvatiti, dal' će povrijediti nekoga, dal' nekontrolirane kretnje radi, može li lupiti nekoga od osoblja. Nesvjesno, ne da ciljano to radi", objašnjava glavna sestra Ivanić. Uz nasilje, problem je i histerija koja vlada u posljednje vrijeme, kaže doktorica Nesek. "Osjećam nelagodnost zato što je percepcija javnosti posve kriva. Mi stvarno radimo veliki posao, u teškim uvjetima, noćnoj službi i zapravo, žao mi je što se o tome više ne priča, nego samo kada nastupe problemi", dodaje.

Sindikat zdravstva i socijalne skrbi od Vlade traži: "Da pod hitno ukine zabrana zapošljavanja u javnim službama, da pod hitno izmijeni Kazneni zakon u članku 315., a na način da i ne zdravstveni djelatnici u sustavu zdravstva budu u tom članku", navodi Stjepan Topolnjak, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Pa i to da poslodavac na račun ustanove pokrene postupak na sudu protiv napadača.

Očekuju da napad na njih bude tretiran kao napad na službene osobe

U Komori medicinskih sestara je bila reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica koja je razgovarala sa Slavom Šepec, predsjednicom Komore.

Sve udruge, komore, sindikati liječnika i medicinskih sestara dugo već upozoravaju na ove probleme. Što kažete na najavu da će biti više kamera i zaštitara, hoće li to bitnije promijeniti situaciju?

Zahvaljujem ministru što je to najavio i mislim da će to u nekom dijelu pomoći. I zaštitari, i kamere, i dojave policiji, i pozitivni zakonski propisi koji su doneseni. Međutim, najvažnijim smatram promijeniti percepciju, negativne trendove koji općenito vladaju o zdravstvenim djelatnicima, o medicinskim sestrama.

Rad medicinske sestre je najplemenitije zanimanje koje si vi možete zamisliti. Medicinske sestre obavljaju, za svoje pacijente, ono što majke nekad ne bi htjele raditi svojoj djeci, ono što djeca ne bi htjela raditi svojim majkama. To je uistinu vrlo zahtjevan posao i ti negativni trendovi se moraju zaustaviti. Treba govoriti o svemu onome pozitivnome što se događa u zdravstvu.

Koliko često Vam se sestre javljaju zbog problema verbalnih i fizičkih napada?

Napravili smo istraživanje. 1700 medicinskih sestara, 89 posto medicinskih sestara je izjavilo da je u nekom razdoblju svojeg radnog vijeka bilo jednom ili više puta izloženo takvom obliku zlostavljanja. To je jako velika brojka. Također je 95 posto medicinskih sestara, glavnih sestara bolnica, izjavilo da nemaju adekvatnu zaštitu u bolničkim ustanovama. Nije se ovo dogodilo samo na Jordanovcu, dogodilo se i u drugim bolnicama.

Prije dva mjeseca smo imali u bolnici Zabok kolegu, gdje su zbrinjavali alkoholiziranog mlađeg pacijenta koji je, nakon što je bio dobro zbrinut i kolega medicinski tehničar je sudjelovao u njegovom zbrinjavanju, ničim izazvan ga je nokautirao.

Na to radno mjesto, kad je on otišao na bolovanje na dva mjeseca, nije došao nitko. Ostale medicinske sestre i medicinski tehničari koji su ostali raditi su obavljali i njegov posao. To su dodatni sati i dodatna opterećenja na osoblje koje ostaje iza ljudi koji odlaze na bolovanje.

Mislite li da bi se izmjenama Kaznenog zakona riješio problem? Da se napad na vas tretira kao napad na službenu osobu.

Ako bi se napad na nas tretirao kao napad na službenu osobu, u tom slučaju bi i policija, po sili zakona, sama prijavljivala te napade i pokrenuo bi se cijeli postupak. Medicinske sestre ne tuže za takve napade, ne prijavljuju ih same i ne traže kaznena gonjenja baš iz razloga da im se to kasnije ne bi osvetilo.

