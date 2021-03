Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u ponedjeljak je ustvrdio da Ustavni sud svoja stajališta izražava u odlukama i rješenjima koja su obvezatna i dužna ih je poštivati svaka osoba što se odnosi i na predsjednika Republike Hrvatske.

Reagirajući na današnji istup predsjednika Milanovića, koji je Ustavni sud prozvao za "muljažu", a njegovog predsjednika za povezanost s HDZ-ovim Vladimirom Šeksom, Šeparović je kazao da Ustavni sud u pravilu ne komentira izjave državnih dužnosnika i drugih političara pa tako neće komentirati ni izjave predsjednika Republike Hrvatske "niti takve izjave imaju bilo kakav utjecaj na rad i odlučivanje Ustavnog suda".

No, ustvrdio je da "Ustavni sud svoja stajališta izražava u odlukama i rješenjima koja su obvezatna i dužna ih je poštivati svaka pravna i fizička osoba što se odnosi i na predsjednika Republike Hrvatske".

Milanović: "Đurđević nije dio klike koja ne dopušta promjene"

Milanović je u ponedjeljak izjavio da će predložiti predstojnicu Katedre za kazneno-procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, ocijenivši da ona "nije dio klike koja ne dopušta promjene".

Pritom se dotaknuo i Ustavnog suda navodeći da je prije bio "nakrcan ljudima koji su birani običnom većinom" te da je on 2010. unio promjenu da ih se bira dvotrećinskom većinom.

"Ime gospođe Đurđević doći će u Sabor, Gogo će to vjerojatno sakriti u neku košaricu...Vidjet ćemo što će Državno sudbeno vijeće... Ima vremena do sredine srpnja pa ako do tada ne izaberemo gđu. Đurđević, bit će neki v. d. predsjednika Vrhovnog suda", kazao je.

Upitan koliko Vladimir Šeks utječe na te odluke, Milanović je ocijenio da "na ovo utječe sto posto".

"Pitajte ljude koji ne žele javne rasprave Ustavnog suda. Šef tajne službe, kum od Vladeka, zajedno su upakirani u Ustavni sud i kad god je osjetljiva situacija - tajna komunikacija. Ovo svi znaju i govore, ali mene se najviše čuje i moja je dužnost da ovo kažem", kazao je Milanović.