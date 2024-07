Nakon hakerskih napada javio se i šef SOA-e: "Ovo je sada jedan rat koji će se nastaviti"

Nakon što je platforma koja prati kibernetičke napade diljem svijeta objavila da su hakeri napali dvije hrvatske kompanije Badel 1862 i Labud, obje tvrtke potvrdile su da su žrtve napada, odnosno nezakonite infiltracije u računalni sustav.

Navode da je vjerojatno došlo do neovlaštenog kopiranja manjeg dijela dokumentacije i pristupa poslovnim i osobnim podacima. Tvrde i da se poslovni procesi obavljaju neometano.

O hakerskim napadima, pogotovo o onom koji je doživio KBC Zagreb, govorio je šef SOA-e Daniel Markić.

"Imao sam veliko zadovoljstvo jutros zvati ministra zdravstva i ravnatelja Rebra sa novostima, uspjeli smo vratiti svu datoteku, što zahvaljujem svojim stručnjacima, to je nevjerojatan pothvat. Iako jasno je to je samo jedan poziv da netko proba što jače", rekao je Markić.



"Meni je kratkoročno bitno da smo uspjeli spasiti sve. Još treba sagledavati što je sve ukradeno i koje će biti posljedice.



To je jedan rat koji će se nastaviti, moramo osigurati hrvatske institucije, ali i pomoć privatnom sektoru da se bolje štiti", smatra on

