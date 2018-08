Poznati srpski pjevač Momčilo Bajagić-Bajaga prije nekoliko je dana napunio pulsku Arenu, unatoč činjenici da je zbog pritiska dijela branitelja otkazan njegov nastup na karlovačkim Danima piva. Njegovom se nastupu, nakon karlovačkih, protive i varaždinski branitelji.

Bajaga bi 17. kolovoza trebao nastupiti na poznatom varaždinskom festivalu Špancirfestu, no tome se protivi 7. gardijska brigada PUMA.

Kako prenosi portal evaraždin, branitelji su u svom priopćenju naveli da smatraju da je „krajnje uvredljivo za sve Varaždinke i Varaždince, a posebice za hrvatske branitelje, organizirati nastup srpskog pjevača Momčila Bajagića-Bajage koji je tijekom Domovinskog rata zajedno sa ostalim izvođačima iz Srbije otvoreno podupirao velikosrpsku agresiju na teritoriju međunarodno priznate Republike Hrvatske“.

U priopćenju ističu kako im nije namjera nametati zabrane, ali očekuju poštovanje prema njima i obiteljima poginulih branitelja „koje zasigurno ne žele slušati repertoar dotičnog nad grobovima svojih sinova, muževa, očeva…“.

"Rekli smo OK"

Pjevač se nije oglasio o upitnom nastupu u Varaždinu, ali je za srpske Novosti komentirao otkazivanje koncerta u Karlovcu.

„Imali smo usmeni dogovor da sviramo na festivalu piva u Karlovcu, ali su nam prije nekoliko dana javili da se tome protive branitelji. Rekli smo ok, jer nismo ni potpisali ugovor i nakon toga se digla frka. Nisam reagirao, jer ne znam kako da reagiram. Ista priča sa neprovjerenim optužbama ponavlja se svake dvije, tri godine. Svi znaju kakvi su mi stavovi. Godinama sviram posvuda u regiji, konkretno u Karlovcu sam svirao dvaput u zadnjih 10 godina, jedne godine smo čak imali turneju od 11 koncerata po Hrvatskoj koju je organiziralo "Karlovačko pivo". Ovo su više stvari iz domena političkih prepucavanja i tabloida. Najbolji demanti je slika iz pulske Arene sa pjesme "Zažmuri" ili bilo koje druge“, rekao je Momčilo Bajagić Bajaga.

Pjevaču je podršku pružio poznati hrvatski bend Hladno pivo, na čemu im je Bajaga zahvalio.

„Nismo nikada bili bliski, ali znam momke i znam da su ok. To je sa njihove strane bio drugarski i hrabar potez. Zahvalio sam na podršci Mili Kekinu, koji je uvijek imao ispravne stavove i pjesme. Tko zna, možda zajedno i snimimo nešto. A to što su nas zvali da dogodine sviramo zajedno na beogradskom "Beer festu" na Ušću sigurno će se dogoditi“, poručio je.