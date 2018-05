Splitski SDP u četvrtak je priopćio kako su gradske vlasti trebale naplatiti građanskoj inicijativi "Narod odlučuje" korištenje javne površine u Splitu za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o izbornom sustavu Republike Hrvatske.

"S obzirom na to da se radi o političkoj aktivnosti, a ne o organiziranju priredbi, humanitarnog i drugog sličnog sadržaja, Grad Split trebao je naplatiti korištenje javne površine sukladno Odluci o davanju u zakup javnih gradskih površina", navodi se u priopćenju koje je potpisao predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur.

Podsjeća se da je Grad Split za razliku od, kako navode mediji, Zagreba i Osijeka, bez novčane naknade dao Građanskoj inicijativi "Narod odlučuje" na korištenje javne površine za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o izbornom sustavu Republike Hrvatske.



"Je li to primjena u praksi politike uvođenja reda, po kojoj komunalni red vrijedi za svakoga podjednako?" pita splitski SDP i dodaje da ako komunalni red vrijedi za svakog podjednako, onda političke inicijative za svoje aktivnosti trebaju plaćati zakup javne gradske površine.



"Spada li možda politička inicijativa za promjenu izbornog sustava u aktivnosti humanitarnog karaktera? Ili se politika gradske vlasti o uvođenju reda primjenjuje tek od prigode do prigode, a pravila fleksibilno interpretiraju 'po savjesti'?" kaže se u priopćenju.



"S obzirom na to da je HDZ-ova gradska vlast, koristeći gradske resurse, odlučila sponzorirati Građansku inicijativu 'Narod odlučuje', bilo bi korektno od inicijative da istaknu obilježja sponzora, primjerice 'Split je glavni' ili 'HDZ zna'", poručuje splitski SDP. (Hina)