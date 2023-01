Hrana, računi, rate kredita, brojne usluge - sve poskupljuje ili je već poskupjelo. Što kažu stručnjaci na Vladine mjere istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić koja je razgovarala s ekonomskim analitičarom Lukom Brkićem.

Val poskupljenja, a zatim Vladine prijetnje inspekcijama i kaznama, pa od kazni zasad ništa, izmjena cijena za devet proizvoda, je li ovakav Vladin manevar pokazatelj nemoći, hoće li se ovim išta postići, zanimalo je reporterku Dnevnika Nove TV Ivanu Kopčić.

"Ne vidim da se može postići išta značajnije. Zakašnjela je reakcija Vlade. Ni zamrzavanje cijena, ni pristup da će tržište sve raziješiti, ne nudi nikakva ohrabrenja. Problem je previše kompleksan za jednostavne mjere i rješenja", kazao je analitičar i dodao kako "inflacija hrani samu sebe".

Brkić vidi rješenje samo u tome da se sastanu Vlada, poslodavci, sidikati, i donesu dogovor koji će uvažavati interese svih te da svi podnesu teret.

"Vlada je ostala na zamrzavanju cijena ovih 9 artikala. To smo vidjeli, to nije ništa novo, nisu nove mjere, nastavljamo po starome", kazao je.

Trgovci, poduzetnici i obrtnici dobili su ultimatum, vratite cijene na staro ili ćete skupo platiti, a s druge strane državne tvrtke, poput pošte, imaju mogućnost poskupljenja svojih usluga, zašto, pitala je reporterka.

"To je nešto jako loše u ovoj zemlji, kada imate do krajnjih granica zaoštrene interese države i tržišta. Niti treba derogirati trižište, niti svaliti sve na državu, to su komplementarne, a ne kompetitivne stvari", kazao je ekonomski analitičar i pozvao još jednom na razgovor, jer, tržište ima svoju ulogu u demokraciji.

"Državu treba razumjeti kao partnera i regulatora. Mislim da su najslobodnija tržišta koja su regulirana", kazao je.

Steže se obruč oko platežne moći građana, a ulazimo i u novi ciklus rasta kamatnih stopa, kako građani tome mogu doskočiti, pitala je Kopčić.

"Imate veliki problem što je inflacija puno složenija. To nije inflacija potražnje, gdje vi dizanjem kamatnih stopa hladite gospodarstvo, ali istodobno, ruku pod ruku ide i fiskalna politika. Ovdje su monetarna i fiskalna politika u proturječju. Monetarna politika ide na povećanje kamatnih stopa, pri čemu se preuzima rizik recesije, ali se na taj način ekonomija hladi. Istodobno fiskalna politika ide u drugom smjeru, ona dodatno podgrijava inflaciju sa svim svojim fiskalnim stimulansima", kazao je i dodao kako ta proturječnost pokazuje da je problem kompleksan i da se ne može riješti ortodoksnim mjerama ekonomske politike. Ističe i kako su potpuno legitimni interesi sve tri strane.

Učinke ovih mjera tek ćemo vidjeti, zaključila je reporterka.

Čitavi razgovor pogledajte u priloženom videu.

