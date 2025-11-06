SDP-ovac zbog Facebook objave prijavio Marina Miletića: "To je moja moralna dužnost"

SDP-ovac Marko Mataja-Mafrici podnio je kaznenu prijavu protiv saborskog zastupnika Mosta Marina Miletića zbog Facebook objave za koju Mataja-Mafrici tvrdi da podržava nasilje i sadrži ustaški pozdrav.

SDP-ovac smatra da je dužan reagirati zbog zakonske i moralne odgovornosti te očekuje da će državne institucije provesti izvide i postupati u skladu s pravom. Naglasio je da je neprihvatljivo pod krinkom vjerskih vrijednosti širiti poruke mržnje.

"Kazneno sam ga prijavio zato što je moja zakonska građanska dužnost prijaviti kazneno djelo, ali i moja moralna dužnost ustati svaki put kada netko širi mržnju i netrpeljivost, pogotovo u duhu nekakvog tobože kršćanstva u kojem se zaboravlja ljubiti bližnjega svoga. Imam očekivanja od pravne države da pravna država sada po mojoj prijavi postupiti, izvrši izvide i da se napokon ta priča privede kraju. Živimo u 21. stoljeću, a ne u dvadesetim godinama prošloga stoljeća", rekao je za HRT.

Prijava se dogodila zbog Miletićeve objave u kojoj je komentirao upad skupine muškaraca, među kojima je bilo i pripadnika Torcide, na Dane srpske kulture u Splitu.

"Da imamo na vlasti suverenističke opcije ne bi niti jedna grupa morala slati poruke s ulice. Momci, svatko od nas koji ljubimo svoje klubove uz njih smo do kosti. Rivalstvo je normalno i mi znamo to dobro. Ali, kada nam je Hrvatska ugrožena i kada nas Hrvatska treba – svi kao jedan. Brat uz brata, Hrvat uz Hrvata! Hrvatska ljubavi naša. Za dom spremni!", napisao je saborski zastupnik Mosta.