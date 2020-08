SDP-ov Ranko Ostojić obrušio se na najavljenu reformu MUP-a.

Podsjetimo, ministar Davor Božinović najavio je kako se uskoro ide u reformu cijelog sustava policije. Prema najavi, policajci će snimati svoje postupanje, izdavanje dokumenata prepustit će se lokalnoj samoupravi, a ide se i na jačanje policijskih postaja.

Ostojić je na konferenciji za novinare na Iblerovu trgu ironično rekao kako se radi o "kolosalnoj i neviđenoj reformi koja je svedena na kameru koja će snimati policijsko postupanje i na osobne dokumente".

"U ovom prostoru prije mjesec dana govorio sam o sličnim stvarima i da je potrebno imati prave informacije. Ministar ili laže ili je loše informiran. Što se tiče kamera, prije 6 godina MUP je nabavio 200 kamera za policajce kroz pilot-projekt", kazao je Ostojić i dodao da je "nestalo" sve ono što je napravljeno u vrijeme dok je on bio ministar.

Napominje kako ne treba zanemarivati ono što je napravljeno u prošlim mandatima. "Nemojte zanemariti doprinose onih što su radili prije vas. Nemojte podcjenjivati napore", upozorio je.

Kaže kako izrada dokumenata ne spada u policijski posao. "To spada u dio upravnih poslova i nema veze s policijom. Tko će ih distribuirati, to nije nikakva reforma. A što se tiče kamera, naravno ako ste 2016. godine uskladištili te kamere, naravno da su one zastarjele. Danas govoriti da je to reforma i govoriti o kamerama iz 2016. godine i da je to bila donacija, a bio je projekt e-policija....

Također se postavlja pitanje o povlačenju sredstava iz EU-a. Božinović nije sposoban pročitati izvješća", kazao je Ostojić te pobrojio što je sve napravljeno za vrijeme Milanovićeve Vlade.

"Otoci su osposobljeni sa sustavom za nadzor, to je napravljeno za vrijeme Milanovićeve Vlade. Mobilni šatorski kombiji napravljeni su u Milanovićevo vrijeme, baš kao i e-policijski sustav o počinjenju kaznenih djela", kazao je Ostojić nabrajajući što je sve napravljeno dok je bio ministar.