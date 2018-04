Komentirajući prijedlog Vlade da dosadašnji zamjenik glavnog državnog odvjetnika Dražen Jelenić postane novi glavni državni odvjetnik član Predsjedništva SDP-a, Peđa Grbin ocijenio je da je riječ o "dobrom kandidatu".

"Dražen Jelenić dobar je kandidat koji je preko četvrt stoljeća u državnoodvjetničkoj službi i koji je prošao sve razina rada i odlučivanja, i za kojeg sam siguran da će biti u stanju odgovorno i kvalitetno obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika", ustvrdio je Grbin.

Na pitanje hoće li SDP u Saboru glasati za Jelenića, Grbin je odgovorio da su "u SDP-u, kao i čitava javnost, za ovaj prijedlog saznali tek jutros, pa će danas i sutra na tijelima stranke definirati stav kako će glasati o tom prijedlogu. Ali, dodao je, mogu reći da sam razgovarao s kolegama koji se poput mene bave pravosuđem i da imamo dosta visoko i usuglašeno mišljenje o gospodinu Jeleniću.

"Vrlo je loše što smo dovedeni u situaciju da o osobi glavnog državnog odvjetnika raspravljamo doslovno u zadnji trenutak. Žao mi je što je bila potrebna intervencija s naše strane da se vladajući konačno zbroje i predlože kandidata, ali što je, tu je", napomenuo je Grbin.

Njegov stranački kolega i predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Orsat Miljenić na Twitteru je prokomentirao Vladin prijedlog riječima: "Kada je već odlučila da Dinko Cvitan neće ostati glavni državni odvjetnik, Vlada je predložila, po mom sudu, vrlo dobrog kandidata Dražena Jelenića, dosadašnjeg prvog zamjenika glavnog državnog odvjetnika."

Sinčić: "Vlada nema snage ni volje obračunati se s korupcijom"

Živi zid, najavio je njegov predsjednik Ivan Vilibor Sinčić, neće dati potporu Draženu Jeleniću, jer smatra da "treba presjeći kontinuitet koji ne daje rezultate".

"Vladin prijedlog pokazuje da nema snage ni volje obračunati se ni s korupcijom ni s organiziranim kriminalom, posebice gospodarskim kriminalom u Hrvatskoj. Riječ je o kadrovskoj politici kontinuiteta, od Mladena Bajića preko Dinka Cvitana i sada do njegova zamjenika Dražena Jelenića. Očita činjenica da je Hrvatska veoma korumpirana zemlja, što po Eurostatu, što po percepciji građana premijera Plenkovića nimalo ne zabrinjava", smatra Sinčić.

"Živi zid predlaže da se imenuje netko stručan, mlad, neovisan o političkim strukturama koji nije imao prilike raditi u ovim strukturama, netko poput bivše šefice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalije Orešković, treba nam netko takvoga kalibra", istaknuo je čelnik Živog zida.

Kontinuitet bez rezultata treba presjeći

"Kada imate među trulim jabukama jabuku koja nije trula, velika je vjerojatnost da će i ona postati trula, pri čemu mislim na Državno odvjetništvo koje de facto nema rezultata, zajedno sa sudstvom i drugim elementima pravosuđa. Tu je potrebna temeljita reforma, razmišljanje izvan postojećeg okvira, a ne postojeći kontinuitet. Ovo je baš prilika u kojoj kontinuitet treba presjeći jer nema rezultata. Jer što će nastaviti gospodin Jelenić? Loš rad prethodnika? To nema smisla", ocjenjuje.

"Trebamo skroz novu perspektivu za DORH, ali ova Vlada nema volje ni želje da to napravi zato što je i sama u dubokoj korupciji. To se vidi po političkoj korupciji, a znamo i zašto sude Ivi Sanaderu, Božidaru Kalmeti, Milanu Bandiću, Zdravku Mamiću. Oni su svi u procesima, a hoće li biti osuđeni, to je druga stvar. Evidentno je da je politički establišment izrazito korumpiran i da kao takav kadrovira po pravosuđu ljude koji neće propitivati", zaključio je Sinčić.

Petrov: "Čini se da je riječ o iskusnom profesionalcu"

Čelnik Mosta Božo Petrov također je komentirao Vladin prijedlog novog glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića rekavši kako mu se čini da je riječ o iskusnom profesionalcu.

"Nadajmo se da će DORH konačno krenuti naprijed. Novi glavni državni odvjetnik treba dokazati zaslužuje li povjerenje hrvatskih građana i da će dokinuti praksu da DORH radi u službi vladajuće stranke", izjavio je Petrov novinarima u Metkoviću.

Petrov je podsjetio kako je po zakonu procedura oko izbora glavnog državnog odvjetnika trebala početi još prije tri mjeseca.

"Sada opet navrat-nanos Vlada donosi odluku u '5 do podne'. Evo, danas je Vlada uputila prijedlog odluke s imenom kandidata, a prekosutra ujutro Odbor za pravosuđe daje mišljenje, isti dan Sabor raspravlja o kandidatu i u petak je već glasovanje", dodao je Petrov. (Hina)