Curenje dokumenata dodatno kompromitira sigurnosni sustav ove zemlje i ugroza je za nacionalnu sigurnost, naglasio je Davor Bernardić.

Konferenciju za novinare danas su u u Saboru održali SDP-ovi Ranko Ostojić i Davor Bernardić te Franko Vidović. Ostojić je ponovio kako je saborski Odbor za nacionalnu sigurnost dobio očitovanje SOA-e o slučaju Tolušić, no kazao kako ne može govoriti o detaljima. Naveo je kako nije dobio odgovor na pitanje kako se moglo dogoditi da dokument izađe u javnost te da se o svemu sazna iz medija.

Kazao je kako može zaključiti da je SOA dostavila DORH-u sumnje o postupanju, ali zatražio je od njih dodatni odgovor. Vezano uz curenje dokumenata o nabavci izraelskih aviona, kazao je kako je od Vojne sigurnosno-obavještajne agencije zatražio očitovanje o tome.

Vidović se upitao kako je moguće da premijer ne reagira kad se takvi dokumenti objave, jer to predstavlja i štetu za međunarodni ugled Republike Hrvatske, budući da to čitaju i drugi. Dokumenti su objavljeni nepuna 24 sata nakon što je Damir Krstičević kazao da postoje i drugi dokumenti, naglasio je on. "To je stvar poštivanja institucija i zaštite sigurnosti, posebno kad je u pitanju MORH".

Curenje dokumenata dodatno kompromitira sigurnosni sustav ove zemlje i ugroza je za nacionalnu sigurnost, naglasio je Bernardić. Kazao je i da traže hitnu istragu i postupanje DORH-a. "Imam osjećaj da Vlada potiče to curenje informacija, umjesto da to spriječi." Premijer treba biti onaj koji će osigurati da informacije ne izlaze tako u javnost, kazao je Bernardić.

"Tražimo interpelaciju o avionima i naš je zadatak da inzistiramo na istrazi curenja informacija. Ako su Tolušićeve fotografije pitanje nacionalne sigurnosti, onda je sigurno pitanje nacionalne sigurnosti i curenje povjerljivih informacija iz sigurnosnog sustava. Naš zadatak je da to spriječimo. To je razlog za odlazak ljudi iz zemlje", kazao je Bernardić.