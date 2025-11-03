Savršeno dizajnirana web stranica, ali bez upita: Zašto dizajn nije dovoljan da bi vas ljudi pronašli

Zamislite da ste otvorili novi frizerski salon, stolarsku radnju ili webshop. Uložili ste trud, novac i vrijeme i sve izgleda savršeno. No tjedni prolaze, a telefonski pozivi izostaju. Stranica postoji, ali nitko je ne posjećuje.

Ako vam je ta priča poznata, niste jedini. Tisuće malih i srednjih tvrtki u Hrvatskoj prolaze isto. Ne zato što nemaju dobar proizvod, već zato što ih nitko ne može pronaći. Svaki poduzetnik zna koliko je teško doći do novih kupaca. No danas, kad sve počinje i završava na Googleu, borba za vidljivost odlučuje tko raste, a tko nestaje. Dobra vijest je da rješenje postoji i ne traži čarobni štapić. Samo razumijevanje kako internet zapravo diše.

"Možete imati najbolju uslugu na svijetu, ali ako vas kupci ne pronađu na Googleu, to je isto kao da ne postojite", objašnjavaju iz Digitalnog Pulsa, SEO agencije iz Zagreba koja pomaže poduzetnicima da njihova web-stranica napokon počne raditi za njih. Upravo zato je ovaj oglas, objavljen na Bijelom Jajetu, podsjetnik svim poduzetnicima da se uspjeh danas ne mjeri samo izgledom web-stranice nego i njezinom vidljivošću na Googleu.

Kad konkurencija uzima vaše kupce: Što poduzetnici često zaborave na Googleu

Danas, kad nam treba bilo što, od stomatologa do nove perilice rublja, prvo što radimo jest da otvorimo Google. I kliknemo na jedan od prvih rezultata bez puno razmišljanja. Ako niste na prvoj stranici Googlea, kupac odlazi onomu tko jest. I ne zato što ste lošiji, nego zato što vas nije našao.

SEO je skraćenica od "Search Engine Optimization", odnosno optimizacija web-stranice za Google. U praksi to znači da se sadržaj i struktura stranice prilagođavaju tako da Google lakše razumije o čemu je riječ i prikaže je što više u rezultatima pretraživanja. Ukratko, SEO pomaže da vas ljudi pronađu onda kad traže upravo ono što nudite.

SEO zvuči tehnički, ali zapravo je riječ o zdravom razumu: razumjeti kako ljudi traže ono što nudite. Ako netko upiše "računovodstvene usluge Zagreb", a vaša stranica koristi izraz "financijske konzultacije", Google vas jednostavno neće povezati s tim upitom.

"To je i najčešći razlog zašto poduzetnici imaju lijepu web-stranicu, ali nikakve rezultate. Problem nije u dizajnu, nego u vidljivosti", pojašnjavaju iz Digitalnog Pulsa. Zanimljivo je da mnogi poduzetnici traže "SEO agencija Rijeka" ili "SEO optimizacija Osijek", misleći da se optimizacija mora raditi lokalno.

"No SEO nije vezan za grad. To je digitalan proces koji se temelji na analizi, sadržaju i podacima. Nije važno odakle je vaša agencija, nego gdje ste vi na Googleu", kažu iz Digitalnog Pulsa.

Svaki klik znači priliku

Drugim riječima, SEO ne zna za granice. Važno je samo znanje, iskustvo i pristup.

Razlika između druge i četvrte pozicije na Googleu može značiti i do 60 % manje klikova. A svaki klik znači priliku, možda baš onog kupca koji će vam promijeniti godinu.

"Borba za poziciju doslovno se isplati. Svaki korak prema vrhu znači više posjeta, više upita i više prodaja", zaključuju iz Digitalnog Pulsa.

Ako želite saznati gdje se vaša web-stranica trenutačno nalazi i što se može poboljšati, Digitalni Puls nudi besplatnu SEO analizu jer pravi rezultati počinju onda kad vas kupci napokon pronađu.

