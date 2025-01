Sastanak u Banskim dvorima oko Dabrinog nasljednika: "Dobili smo čvrsta jamstva"

Nakon sastanka u Banskim dvorima Ante Sanader dao je izjavu.

Napomenuo je kako se na koalicijskom sastanku razgovaralo o inflaciji i cjenovno zaštićenim proizvodima. Tema sastanka, bio je između ostaloga i slučaj s ministrom poljoprivrede i pronalazak njegova nasljednika nakon što je stari morao otići zbog pucanja iz pištolja kroz prozor automobila.

Parlamentarna većina svakako će morati amenovati novog ministra poljoprivrede o kojem će odlučiti premijer Andrej Plenković.

"Dobili smo čvrsta uvjeravanja da je cilj da koalicija opstane", rekao je Sanader i dodao da će novi ministar biti poznat početkom idućeg tjedna.

"Premijer ide u Davos, on se vraća u petak, tako da bi to bilo idućeg tjedna. To će se riješiti idućeg tjedna. Penava nije došao na sastanak. Nešto je bio zauzet, ali bio je cijeli Klub".

Napomenuo je da nisu razgovarali o Hrvatskim šumama.

"To je pitanje kada dođe novi ministar".

Novinari su Sanadera pitali je li Dabro koalicijskim partnerima morao objašnjavati što se dogodilo, rekao je: "Svi sve znaju, vi ste u tim događajima, sve smo čuli, tako da nitko nije otvarao to pitanje. Jučer je bio sastanak premijera s Penavom. Svi su stava i suglasni da koalicija ostaje čvrsta".

"Očekujemo da nam koalicijski partner daje ime kandidata idući tjedan i onda slijedi procedura. Nismo dobili užu listu. Nismo otvarali tu temu. Imamo državnog tajnika, Ministarstvo funkcionira".

Današnji sastanak bio je prvi susret premijera i Dabre. Na pitanje što je Plenković rekao Dabri?

"Bio je normalni razgovor. Nisam ništa primijetio da je netko nešto nekome rekao".

Uoči sastanka parlamentarne većine, održan je koalicijski sastanak. Uoči njega saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić kazao je da već imaju ideju tko će biti novi ministar, dok razgovore obavlja predsjednik stranke Ivan Penava.

"Koalicija je stabilna, novi ministar će biti imenovan do petka. Znat će se vrlo brzo", rekao je Mlinarić.

Komentirao je i seks skandal u DP-u.

Prema pisanju Nacionala, protivnici DP-a prijete da će srušiti DP snimkama kurvi, cajki i kokaina u vidu navodno seksualno eksplicitnih snimki visokih dužnosnika te stranke na kojima konzumiraju droge.

"Neka slobodno izbace snimke. Za sebe mogu govoriti, ali i za svoje kolege, u životu kap alkohola nisam popio, a kamoli kakve droge, kakva bančenja", kazao je uoči početka koalicijskog sastanka Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, koji tvrdi kako sigurno zna da nema još kompromitirajućih snimki.

"To je onaj polusvijet koji je Domovinski pokret odsjekao u osmom mjesecu, mi smo se toga riješili", dodao je.